Batole se opřelo v otevřeném okně o síťku a vypadlo z pěti metrů

Batole vypadlo na Vyškovsku z okna z pětimetrové výšky poté, co se opřelo o síťku proti hmyzu. Se středně těžkými až těžkými zraněními jej vrtulník přepravil do nemocnice, uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Podle ní by se malé děti neměly dostat k otevřenému oknu ani na balkon, čemuž mohou zabránit různé zábrany a pojistky.