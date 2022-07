Bankéřka vybílila důchodci účet. U soudu dostala podmínku

Informace o ukončení spořicího účtu tehdy Petra M. velmi překvapila. „Zarazilo mě to, protože jsem měl na něm uložené peníze a nic jsem nerušil. Hned jsem šel do banky, kde mi slíbili, že se na to podívají. Za nějakou dobu mě osobně pozvali do pobočky s tím, že mi založí nový účet a peníze se na něj vrátí. To se také stalo a vedoucí pobočky se za svoji kolegyni omluvila,“ uvedl důchodce, který nepoužívá internetové bankovnictví.