Bachař kvůli sporu o psa bez vodítka vážně zranil osmdesátiletého důchodce

Procházka se do konfliktu s několika důchodci v Brně-Komíně dostal loni na konci listopadu kvůli pobíhajícímu boloňskému psíkovi bez vodítka. Nejde o žádnou dogu, tato rasa patří mezi trpasličí plemena. Když hádka vrcholila, k Procházkovi se přiblížil osmdesátiletý senior, který špatně slyšel a nevěděl, co se vlastně děje.

„Nechtěl jsem mu ublížit, byla to konfliktní a vyhrocená situace, snažil jsem se to odčinit,“ přizvukoval Procházka.

Odvolací senát v čele s Halinou Černou ale nepřesvědčil. „Obžalovaný se v důsledku malicherného sporu o psa velikosti králíka dostal do sporu s důchodci. Pes neměl pobíhat na volno, ale to není důvod, aby došlo k takové situaci. Poškozený se navíc do hádky nezapojoval, špatně slyšel a chtěl zjistit, o co jde. Proto přišel k obžalovanému blíž, dotkl se ho a na to reagoval obžalovaný zcela neadekvátně,“ popsala Černá.