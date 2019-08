Vladislav Prouza, Právo

„Požadovala jsem jenom omluvu, aby si řidička uvědomila, že má dbát na bezpečnost cestujících, jak reagovat, když někdo ztratí vědomí, a jak v kritických okamžicích komunikovat se seniory,“ zdůraznila bývalá dopravní inženýrka. „Selhala komunikace. Paní, jež nechtěla být zřejmě na obtíž, říkala, že je v pořádku, což řidička akceptovala,“ tvrdí garážmistr královéhradeckých dopravců Josef Urban.

Seniorka se 11. června 2016 vracela domů večerním trolejbusem. Než se stačila posadit, dopadla při rozjezdu vozu po nárazu na plastové madlo do sedadla jako odhozená hadrová panenka. „Byla sobota. Nastupovala jsem poslední, jako čtvrtá. Rozjezd trolejbusu mi podrazil nohy. Třísly a obličejem jsem tvrdě narazila na hranu čtyřsedadla. Odraz mne odhodil na okno. Překousla jsem si jazyk, a víc nevím. Náraz mi zničil kardiostimulátor. Hrozně to bolelo,“ popsala seniorka, která si letitý příběh, jenž mohl skončit tragicky, pamatuje do nejpodrobnějších detailů.

Byla zaklíněná



Řidičce se zraněnou ženu podařilo probrat z bezvědomí a uvolnit nohy zaklíněné do sedadla. „Říkala, že tady nemůže stát, a záchranku zavolá z další stanice,“ doplnila seniorka. Řidička nakonec ženu posadila na lavičku v blízkosti bydliště. Bolest seniorce nedovolovala vstát. „Naštěstí mne po dvou hodinách našla tehdy 87letá kamarádka a dotáhla domů. Tam jsem tři dny bezvládně ležela a později začala chodit po doktorech, kteří nic vážného nezjistili,“ tvrdí seniorka.

Šlo o pochybení jednotlivce ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham



Odborné pomoci se ženě dostalo po skoro třech měsících ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kam se doslova z posledních sil dobelhala. „Okamžitě jsem šla na sál. Dostala jsem kvůli rozbitému kardiostimulátoru, okolo něhož to zhnisalo, sepsi a prý mi zbývala hodina života,“ vzpomíná. „Nechtěla jsem zneužívat pohotovost a neobtěžovat, když mě doktoři tvrdili, že jsem v pořádku,“ zdůvodňuje proč sama dávno nevolala záchranku.

Případ dopravci řešili do letošního léta. „Asi si mysleli, že dřív umřu. Šoférce jsem dala prasátko se čtyřlístkem, aby jezdila bez nehod,“ uzavřela seniorka.

„Řidička byla dlouhodobě nemocná. Pak o sobě dala vědět ta paní, že čeká omluvu,“ vysvětluje Urban. „Šlo o pochybení jednotlivce. Řidič musí v podobných případech zavolat záchranku a policii, na což je pravidelně proškolován,“ doplnil ředitel královéhradeckého dopravního podniku Zdeněk Abraham.