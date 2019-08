Patrik Biskup, Právo

Mladá Nigerijka vystupující pod jménem Ester Agbada v pondělí uspěla u plzeňského krajského soudu, který zamítl žádost státní zástupkyně, aby kromě již uloženého podmíněného trestu za padělání a pozměňování veřejné listiny rozhodl také o jejím vyhoštění.

„Byť si je soud vědom, že není známa její skutečná identita, uložení trestu vyhoštění nevyžaduje ochrana občanů České republiky,“ uvedl předseda senátu Milan Štejr s tím, že podmíněný trest je dostatečný.

Podle žalobkyně Pavlíny Kropáčkové se cizinka zdržovala v ČR dlouhodobě nelegálně. „Svůj pobyt se za tu dobu ani nesnažila zlegalizovat,“ prohlásila Kropáčková. O azyl Nigerijka požádala až poté, co se státní zastupitelství odvolalo proti prvoinstančnímu rozsudku a trvalo na jejím vyhoštění.

Vyhráno ale migrantka ještě nemá. Poslat domů ji ještě může cizinecká policie. Správní řízení dosud není pravomocně skončené.

„Policisté zatím mapují situaci v Nigérii,“ konstatoval soud.

Svůj odchod do Evropy žena zdůvodnila tím, že utekla před strýcem, který ji údajně znásilňoval. „Tvrdil, že mi zajistí vzdělání. Moji rodiče jsou chudí farmáři, kteří nemají moc peněz a musí ještě živit čtyři mé mladší sourozence. Tak s nabídkou příbuzného souhlasili a já se k němu odstěhovala. Jenže nic z toho, co sliboval, nesplnil. Naopak, byla jsem jeho sexuální otrokyně. Tak jsem se rozhodla odjet z domova a žít normální život,“ vypovídala cizinka.

Přes prostředníka si obstarala v Nigérii cestovní doklad. „Jistá žena mi nabídla, že za určitý obnos mě dostane na loď do Evropy. Protože pro získání pasu jsem byla ještě moc mladá, tak mě udělala starší o sedm let. Nic jsem jí nemusela předem platit, byly jsme domluvené tak, že až získám práci, budu jí to splácet,“ řekla žena před soudem.

Na starém kontinentu skončila mezi stovkami dalších běženců v uprchlickém středisku v italském Bolzanu. „Tam jsem potkala někoho, kdo se nabídl, že mi pomůže cestovat po Evropě. Dal mi doklady a já jsem odjela vlakem z Itálie. Neměla jsem konkrétní cíl, nevěděla jsem, kam vlastně jedu. V té době jsem neměla ani tušení, že existuje nějaká Česká republika. Byla to dlouhá cesta, po celou dobu jsem skoro pořád spala. Že jsem v této zemi, jsem zjistila, až když jsem vystoupila z vlaku,“ pokračovala obžalovaná.

Několik dní strávila na ulici. „Pak jsem potkala nějaké Afričany, dali mi peníze, abych se mohla o sebe postarat. Řekli mi, ať si někde najdu práci, třeba v baru. Na internetu jsem našla klub v Plzni, kde jsem přes rok pracovala,“ řekla dále Nigerijka.

A právě tady ji letos v lednu vyhmátli policisté, když jim předložila falešný cestovní pas a padělek španělské pobytové karty. Podle prvoinstančního soudu je zřejmé, že ženu vedly k migraci osobní a ekonomické důvody. „Závažnost jejího jednání ale snižují dramatické okolnosti, za kterých opustila rodnou zemi. Nepáchá zde žádnou trestnou činnost a nebyla řešena ani pro přestupek,“ stojí v rozsudku plzeňského okresního soudu z letošního března.

Podle něj se trest vyhoštění ukládá, pokud byl cizinec například zapojen do organizované kriminality, dopustil se více trestných činů anebo opakovaně měnil svoji identitu. „Jeho pobytem na území ČR by museli být ohroženi jiní lidé. V tomto případě ale taková situace nenastala,“ uzavřel okresní soud.