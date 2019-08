vtk, Právo

„Museli jsme si přivolat na pomoc kolegy z báňské záchranné služby. Teoretická možnost, že muž stále žije, protože se nad ním vytvořila v závalu vzduchová kapsa, sice existuje, je ale naprosto minimální. Uplynulo již více než čtyřiadvacet hodin od neštěstí. Šance jsou opravdu nepatrné,“ řekl v neděli večer k zásahu mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.

Problém je v tom, že studna o průměru 1,5 metru je poměrně stará. Přesně tomu také odpovídá její vyzdívka. S největší pravděpodobností je pouze obložená kamením, ne řádně vyzděna. Dnes už se místo zdiva používají ve studnách do sebe vložené betonové skruže.

Vyčerpáním vody ze studny se patrně změnily síly působící na obložení studny. Za situace, kdy byla plná vody, byl tlak působící zvenku i zevnitř vyrovnaný. To se ale náhle změnilo po vyčerpání vody. Suť hasiči odsávají. Do nedělních 17:00 pronikli do hloubky 8,5 metru.

„Máme před sebou zhruba jen 1,5 metru. Přesto nemůžeme suť dále odklízet. Kolegové z báňské záchranné služby musí nejprve celou studnu zpevnit, jinak bude její destrukce pokračovat,“ vysvětlil Dvořák. Netroufl si odhadnout, kdy se hasiči dostanou až k tělu muže.