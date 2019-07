Patrik Biskup, Právo

„Obžalovaný byl ovlivněn organickou poruchou mozku, která je následkem prodělaného zánětu mozkových blan z minulosti. Zároveň při jeho protiprávním jednání sehrál svoji roli i alkohol,“ uvedl předseda senátu Jan Špeta.

Podle něj jde ale o člověka, který nebyl za celý svůj život potrestán ani za přestupek. „Svého činu litoval s tím, že nechtěl nikomu ublížit. Abstinuje a poctivě pracuje. Když zohledníme také to, že nedošlo k žádnému následku, bylo by uložení nepodmíněného trestu přísné,“ dodal Špeta.

Incident se stal předloni v tábořišti u Dolan na Plzeňsku. Tehdy tam v létě přijela kempovat čtveřice mladíků. Postavili si stany poblíž maringotky, ve které dlouhodobě přebýval obviněný muž. Večer popíjeli a pak šli spát, dva z nich do stanů, další dva si lehli na korbu pod plachtu terénního pick-upu. Z obžaloby vyplývá, že Kozler počkal, až se mladíci uloží ke spánku. Spoléhal na to, že po bujaré pitce budou tvrdě spát.

Zapálil ředidlo



„Kolem čtvrté ráno vzal plechovku s ředidlem, kterým nejdříve polil asi 70 centimetrů dlouhý pruh země mezi stany, a zbytek pak vylil za zadní levé kolo vozidla zaparkovaného několik metrů od stanů, kde ředidlo zapálil,“ uvedla státní zástupkyně.

Podle vyšetřovatelů chtěl muž zřejmě ještě zapálit hořlavinu mezi stany, ale to už nestihl, protože byl vyrušen. Z místa proto utekl schovat se do maringotky. Oheň zaregistroval jako první mladík, který ležel na korbě a ještě nespal tvrdě. Vzbudil kamaráda a společně se jim podařilo plameny uhasit.

„Slyšel jsem zvenku nějaký šramot. Tak jsem vykoukl zpod plachty a viděl, že hoří pod autem. Byly to už půlmetrové plameny. Probudil jsem kámoše, ten vyběhl z auta a hodil mi mikinu, kterou jsem oheň udusil,“ popsal svědek situaci.

Už v první chvíli měli mladíci podezření na muže z maringotky. Byl k nim sice přátelský, z jeho chování ale měli pocit, že je to podivín. Během večera s ním žádný konflikt neměli až na situaci, kdy za jedním z nich přišel, že má prasklý displej na mobilním telefonu, a chtěl poradit, zda by to nešlo nějak spravit, aby ho mohl prodat.

Přiznal se



Po požáru se muž k mladíkům vrátil a přiznal se, co udělal. Prý si myslel, že mu vlezli do maringotky a telefon mu schválně rozbili. V tu chvíli si vzpomněli na větu, kterou jim v průběhu večera řekl: „Kluci, ani nevíte, ale budete to mít rychlý a ani o tom nebudete vědět.“ Sám pak u výslechu uvedl, že nikomu ublížit nechtěl.

„Chtěl jsem je pouze vystrašit nebo vyděsit,“ řekl policistům, kteří mu na místě naměřili v dechu téměř dvě promile alkoholu. „Nebyl plně schopen ovládat své jednání a ani domyslet jeho nebezpečné následky. V rozčilení nebo pod vlivem alkoholu se stává bezohledným a necitlivým. Má svůj vlastní pohled na svět,“ konstatovali znalci.

Obžalovaný muž bydlel v maringotce asi pět let. „Měl tady dlouhodobě pronajaté místo. Měli jsme s ním spíš takové humorné historky než nějaké problémy. Snažil se nám tady pomáhat, ale zpravidla to skončilo tím, že někomu nechtěně ublížil svojí nešikovností,“ řekl provozovatel kempu.