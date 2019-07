ČTK

Verdikt nad Ondrýskem potvrdil na jaře Nejvyšší soud. V dovolání obhajoba poukazovala na údajné rozpory ve vyjádřeních znalců, podle obhájců měl vzniknout ještě revizní posudek. Podle Nejvyššího soudu však justice nechybovala, když jednu z expertíz označila za nepřesvědčivou, působící účelově.

Okresní soud v Olomouci původně Ondrýskovi za usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky uložil 6,5 roku. Hrozilo mu až deset let, obžaloba žádala osm až devět s poukazem na to, že v den nehody pil od rána a dvě promile v krvi svědčí o těžké opilosti.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Při nehodě v Olomouci zemřely dvě děti. Zdroj: HZS Olomouckého kraje

Krajský soud pak trest zpřísnil na 8,5 roku. Konstatoval, že muž pod vlivem alkoholu neřídil poprvé a že odpovědnost za tragický následek popíral.

Zemřely dvě děti ze tří



Havárie se stala loni 29. března na okraji Olomouce. Ondrýsek se blížil ke křižovatce, kde před ním stála dvě auta a odbočovala vlevo. Narazil do zadní části odbočujícího auta, které pak vrazilo do vozu před sebou a vyjelo do protisměru. V opačném směru jela řidička, která se snažila zabránit střetu. Autu se vyhnula, dostala ale smyk, vyjela mimo vozovku a asi po 60 metrech od křižovatky narazila postupně do dvou stromů.

Dvě ze tří dětí, které se ženou ve voze cestovaly, zemřely na místě. Další tři lidé byli převezeni do nemocnice. Ondrýsek se přiznal pouze k tomu, že před jízdou pil alkohol. Tvrdil však, že za tragickou nehodu nenese odpovědnost, šlo podle něj o dvě na sobě nezávislé nehody.