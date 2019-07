Jakub Kotalík, Právo

U jednání zazněly v případu pohřešované dívenky svědecké výpovědi několika rodinných známých a jejího bratra a sestry. Jedna ze známých obžalované ženy na policii vypověděla, že se o neobvyklém zacházení s Valerií dozvěděla prostřednictvím své dcery. „Moje dcera si s Valerkou jednou hrát nemohla, protože Valerka musela klečet,“ četla z výpovědi soudkyně Lenka Hájková.

Soud poté pustil audiovizuální záznamy výslechů dvou Valeriiných starších sourozenců, podle nichž holčička zažívala ze strany babičky muka. Obžalovaná dostala čtyři děti svého zesnulého syna do péče v září 2016, a to navzdory tomu, že byla v minulosti odsouzena pro ohrožování výchovy mládeže. Policie po Valerii neúspěšně pátrá od loňského srpna, příbuzní ji naposledy viděli před Vánocemi 2017.

„Dávala jí make-up, aby to nebylo vidět“



„Valerie prý hodně zlobila, tak ji bila do krve vařečkou. Babička jí dávala make-up, aby to nebylo vidět,“ popsala sestra Valerie. Bit byl podle ní i její mladší bratr, avšak ne v takové míře. Kromě vařečky babička údajně používala k bití Valerie i tyč od vysavače, koště či s dívenkou praštila o zem. Obžalovaná měla také její malou sestřičku svazovat a držet ji v koupelně či kuchyni celý den bez jídla a možnosti jít na toaletu.

„Dala jí hadr do pusy, zavázala ruce za zády. Hodně ji to bolelo,“ vzpomínala. Po posledním nočním výprasku byla prý Valerie ráno oteklá a sestře se ji nepodařilo probudit. „Myslela jsem, že je mrtvá,“ řekla vyšetřovatelce s tím, že brečela, ale pak musela jít do školy.

Když se v ten den ostatní tři sourozenci vrátili ze školy, Valerie už v bytě babičky nebyla. Ta jim vysvětlila, že ji dala na léčení. Babička pak příbuzným či sociálním pracovnicím tvrdila, že Valerie je v Německu u své tety, nebo že je u matky.

Hájí se tím, že děti jsou zmanipulované



Otřesné zacházení s Valerií potvrdil ve výpovědi na policii i dívčin nejstarší bratr. Obžalovaná však týrání dětí popřela. Podle ní si vymýšlejí. „Kdyby byly takhle pohmožděné, jak by mohly chodit do školy a školky,“ bránila se. O děti se prý dobře starala a dopřála jim vše, co mohla. „Věřím, že ty děti jsou těžce zmanipulovaný,“ uvedla obžalovaná.

Na otázku soudkyně, kde se Valerie nachází, odvětila, že neví. „Já jsem tu holku skutečně odvezla do Německa,“ tvrdí. Dcera obžalované to však již dříve odmítla.

Kromě týrání a opuštění dívky obžaloba klade ženě za vinu také ohrožení její výchovy, zanedbání povinné výživy a zpronevěru dávek a příspěvků, které na Valerii pobírala i po jejím neohlášeném zmizení. Žena je od loňského srpna ve vazbě, hrozí jí maximálně osmileté vězení.