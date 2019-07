Patrik Biskup, Právo

Podle pátečního rozsudku svoji partnerku dlouhodobě týral a znásilnil. Dostal podmíněný trest s nejdelší možnou zkušební dobou pěti let. Přitom mu hrozilo až osm let vězení.

„Vůči poškozené se dopustil hrubého a bezcitného jednání. Ať už se jedná o urážky, ponižování, výhrůžky, či fy­zické napadání,“ konstatoval předseda senátu Milan Anderle.

Vězení by bylo nepřiměřeně přísné z rozhodnutí soudu

Při rozhodování o trestu zohlednil především dosavadní řádný život obžalovaného.

„Poslat jej do vězení by bylo nepřiměřeně přísné. Po propuštění z vazby se jeho vztah s poškozenou uklidnil, byli schopni uzavřít dohodu o výchově a výživě jejich

nezletilé dcery. Máme zájem o to, aby dítě mělo možnost se stýkat s otcem,“ vysvětlil soudce.

Z obžaloby vyplývá, že žena musela manželovo hrubiánské chování snášet od roku 2008.

Vystupoval solidně, se ženou jednal jako s onucí



„Byla na něm zcela finančně závislá a nemohla si od něj dovolit odejít s malým dítětem,“ upozornil státní zástupce. Říhu popsal jako člověka, který se na veřejnosti snaží vystupovat solidně a naprosto bezúhonně. „K poškozené se ale choval velice vulgárně,“ připomněl žalobce.

S manželkou jednal Říha doslova jako s onucí. „Nadával jí do kurev, škrtil ji nebo fackoval. To vše se stupňovalo a opakovalo. Verbálním útokům byla někdy přítomna i jejich nezletilá dcera,“ konstatoval soudce.

Násilím si Říha vynucoval i sex. Poté, co mu manželka řekla, že se ho štítí, tak ji znásilnil. „Hodil ji na pohovku a křičel, že když šu.. jinde, bude šu... i doma. Strhal z ní oblečení a do pusy jí strčil penis, do kterého jej poškozená kousla. To obžalovaného rozčílilo tak, že jí zkroutil ruku a prohodil ji skleněnou výplní dveří,“ popsal soudce, co se mezi manželi odehrálo loni v dubnu. Říha tehdy krvácející ženě zakázal, aby jela k lékaři. Vyhrožoval, že se neovládne a pak teprve pozná, co to znamená, když je zle.

Soud vycházel především z výpovědi poškozené, které na rozdíl od verze obžalovaného uvěřil. „Znalci u ní nezjistili, že by měla sklony k vymýšlení. To, jak popisovala hrubé chování obžalovaného, koresponduje s audionahrávkou, kterou si tajně pořídila na telefon během jedné z konfliktních situací,“ vysvětlil předseda senátu.

Říha: Policisté byli proti mně, nemají mě rádi



Sám Říha s obžalobou nesouhlasil. „Cítím se být vinen pouze tím, že jsem celou situaci nedokázal řešit s přiměřeným nadhledem a nechal se strhnout na komunikační úroveň této agresivní a bezcitné manipulantky, která dokázala pouze rozvrátit všechny moje rodinné, příbuzenské a společenské vztahy a téměř rok mi brání styku s dcerou,“ uvedl Říha v závěrečné řeči.

Přiznal, že v průběhu manželství docházelo k občasným hádkám. „Násilnická a agresivní byla vždy ona. Pravdou je, že jsem neměl situaci ještě víc hrotit, ale naopak ji racionálně řešit i třeba za pomoci psychologa,“ pokračoval Říha.

Obvinil i policisty z nestandardního vyšetřování. „Snažili se pouze ověřovat skutečnosti, které vypovídají v můj neprospěch. To nejsou jen moje subjektivní pocity, ale opírám se i o 25letou praxi u policie. Téměř všechny vedoucí pracovníci domažlické policie osobně znám a vím, čeho jsou schopni,“ prohlásil Říha. Podle jeho názoru vyšetřující policisté například tlačili na poškozenou i na jeho dceru, aby proti němu vypovídaly.

„Někteří domažličtí policisté ke mně mohou mít nepřátelský vztah anebo mohou být zavázáni někomu dalšímu, který takový vztah k mé osobě ještě mít může, a na jeho pokyn postupovali,“ uzavřel Říha, který si stejně jako žalobce ponechal lhůtu pro případné podání odvolání.