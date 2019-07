Petr Kozelka, Právo

K útoku došlo 10. února na ulici Dornych u podchodu vedoucího pod nádražím. Procházel tudy pětapadesátiletý muž nesoucí tašku s nákupem a plato jogurtů. „Obžalovaný mu zahradil cestu a řekl, ať mu vydá jogurty. Když to poškozený odmítl, obořil se na něj, aby mu tedy dal všechno, co nese,“ popsala začátek konfliktu obžaloba.

Muž s nákupem se poté dal na útěk a směřoval ke hlídce strážníků, kterou zahlédl stát několik desítek metrů daleko. Major mu za zády zahuhlal pár výhrůžek a prchajícího muže dostihl. „Podkopl mu nohy, a když poškozený spadl na zem, opakovaně ho kopal do hlavy. Poté vzal čtyři jogurty a odešel,“ dodala obžaloba. Napadený zůstal ležet v bezvědomí na zemi. Celou událost přitom sledovali dva strážníci, kteří přispěchali na pomoc, a útočník si tak svého lupu dlouho neužil.

Trest se mu nelíbil



Majora už potrestal brněnský městský soud, muž se ale s trestem nesmířil a podal odvolání. „O vině není sporu, ale požadujeme nižší trest, čtyři roky klient považuje za nepřiměřené,“ řekla u soudu mužova advokáta. Sám Major u odvolacího soudu mlčel, již dříve ale přiznal, že se napadení skutečně dopustil. Po muži prý chtěl stravenku, drobné či jogurty, protože měl hlad.

Senát v čele s Halinou Černou ale neměl pro Majorovu obhajobu pochopení. „Trest není nepřiměřeně nízký, spíše naopak. Je potřeba zdůraznit, že činu se dopustil jen deset dní poté, co byl pravomocně odsouzen za pokus těžkého ublížení na zdraví. Obžalovanému přitěžuje i způsob provedení činu, kdy poškozeného ležícího na zemi kopal do hlavy až do bezvědomí,“ vysvětlil soudce zpravodaj Petr Hlavina.