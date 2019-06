Soudce měl odvléct dceru ze školy a fixlovat rozsudky, může přijít o talár

Hodně co vysvětlovat musí před kárným senátem Nejvyššího správního soudu (NSS) děčínský trestní soudce Radomil Bajer. Podle jeho nadřízených vtrhl do školy a odvlekl ze třídy svoji dceru, navíc prý manipuloval s rozsudky tak, že do nich vkládal jiná odůvodnění, aby případ vykázal jako rozhodnutý, a teprve později je měl upravit do správné podoby. Vedení soudu pro Bajera chce odvolání z funkce.