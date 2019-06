Žalobce chce pro Dbalého devět let a peněžitý trest 15 milionů

Státní zástupce Zdeněk Matula požaduje pro exředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého devět let vězení a peněžitý trest 15 milionů korun. Uvedl to při úterní závěrečné řeči v druhé Dbalého korupční kauze, která se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011.