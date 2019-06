Patrik Biskup, Právo

Plzeňský soud ji nyní za zpronevěru potrestal třemi lety vězení se zkušební dobou pěti let, během kterých musí synovi vše do poslední koruny vrátit.

„Ač se zdá, že jde o záležitost v rodinném kruhu, tak právě to, že obžalovaná připravila o peníze svého syna, považujeme za okolnost, která spíš zvyšuje závažnost jejího protiprávního jednání,“ uvedl předseda senátu Vladimír Žák. Podle něj právě rodiče jako zákonní zástupci mají o majetek svých dětí pečovat obzvlášť hospodárně.

Ze svých peněz platil i výživné

Žena prodala byt prostřednictvím realitní kanceláře za 880 tisíc korun. „Od této částky jsme odečetli provizi makléřce, poplatek za právní služby spojené s prodejem a úhradu dluhu z předešlého užívání bytu. Uznali jsme i některé doložené platby ve prospěch syna, například za mobilní telefon nebo oblečení,“ pokračoval soudce s tím, že celková zpronevěřená částka převyšuje 700 tisíc korun.

„Chlapec ze svých peněz platil i výživné, což je naprosto absurdní,“ upozornila státní zástupkyně Ivana Hostašová.

Matka před soudem tvrdila, že peníze půjčovala za účelem zisku. „Když pomineme, že k tomu neměla souhlas soudu, tak nepředložila ani žádné písemné smlouvy o půjčkách. Peníze podle svého tvrzení rozpůjčovala různým lidem na základě ústních dohod, které nemůžeme prověřit. Neexistuje ani žádné písemné uznání dluhu, takže do budoucna bude ze strany obžalované velmi těžko vymahatelný,“ konstatoval Žák.

Podle něj jsou to peníze hozené ďáblovi do chřtánu. „Musela předpokládat, že vymahatelnost bude minimálně problematická. Použila cizí peníze, aniž měla pojištěnu jejich návratnost. Neudělala žádné kroky k zajištění těchto finančních prostředků pro svého syna,“ pokračoval Žák.

Ženě hrozil trest od dvou do osmi let vězení. „Nebyla dosud soudně trestána. Než aby šla do přímého výkonu trestu, máme zájem spíš na tom, aby se pokusila nějakým rozumným způsobem vymoci pro syna alespoň část rozpůjčovaných peněz. Proto jsme také rozhodli, že bude pod dohledem probačního úředníka a pod pohrůžkou vězení, aby se reálně zasadila o úhradu škody,“ uzavřel Žák.