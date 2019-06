Petr Kozelka, Právo

Aldavíní podle zjištění vyšetřovatelů vraždy plánoval v březnu loňského roku. „Požádal svého známého o opatření zbraně, hlavně pistole, případně výbušného pásu. Chtěl svou bývalou partnerku zastavit při cestě nedaleko Brna, nastoupit k ní do auta, odjet na neznámé místo a tam ji zavraždit. Poté chtěl zavraždit i jejího údajného milence a poté chtěl odjet na letiště do Vídně a odletět do Egypta,“ popsala soudkyně Jaroslava Bartošová. K masakru naštěstí nedošlo, neboť muže zadrželi policisté.

Muž před soudem odmítal, že by chtěl někoho zabít, vše se prý pohybovalo v rovině nezávazné debaty v čajovně. Aldavíní při své obhajobě označil vše za pomíchanou historii. Hájil se tím, že v oněch dnech, kdy měl údajně čin chystat, byl v depresi, jedl prášky na psychiku v mnohem vyšších dávkách, než měl, a ještě k tomu pil alkohol. „Nikdy bych nikomu neublížil. Kdybych mluvil tisíc let, stejně bych nikdy neudělal to, o čem se tady mluví,“ prohlásil.

Účinkoval v soutěži



Muž se do Česka přestěhoval z Egypta na konci roku 2010, v Egyptě si před tím vzal za ženu o čtvrt století starší Češku. O rok později se rozvedli, pak se oženil znovu. V tuzemsku se před třemi lety účastnil televizní soutěže Česko Slovensko má talent, kde vystupoval jako fakír.

Soudkyně Bartošová při rozhodování vyslyšela návrh státní zástupkyně Ivety Eichlerové, aby muži uložila trest pod hranicí zákonné trestní sazby. „Vše nakonec zůstalo jen ve stadiu příprav a k dokonání trestného činu nedošlo. Obžalovaný v České republice nebyl nikdy trestán, nepřistoupili jsme ani k trestu vyhoštění zejména proto, že má v tuzemsku rodinné vazby, a hlavně malé dítě,“ vysvětlila Bartošová.