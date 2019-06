Pokud se díky hlasům poslanců hnutí ANO dostane do Rady ČTK Michal Semín, mohlo by to znamenat konec vládní koalice, připustil v pondělí šéf ČSSD Jan Hamáček. Semín, kterého navrhla SPD, čelí kritice od části opozice za šíření nenávisti... Celý článek Hamáček připustil konec koalice, pokud ANO podpoří kandidáta SPD do Rady ČTK»