Petr Marek, Novinky, Právo

V autobuse cestovali malí fotbalisté ve věku kolem deseti let. Nehoda se stala poté, co řidič autobusu narazil zezadu do kamionu.

„Řidič zůstal v autobuse zaklíněn, vyprostili jsme ho a předali záchranné službě. Vrtulníkem byl převezen do nemocnice,” uvedl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Zraněni byli celkem čtyři dospělí, tři z nich středně těžce. Děti byly zraněny jen lehce, jedno bylo převezeno do nemocnice, kde zůstane přes noc na pozorování, pro ostatní si přijeli rodiče.

Hasiči vyprostili řidiče autobusu.

FOTO: HZS Olomouckého kraje

Původní informace o zhruba sedmi zraněných později Hošák upřesnil na patnáct, následně se bilance zvýšila na 18 zraněných hlavně meze nezletilými pasažéry. Jednalo se o lehká až středně těžká zranění. „Konečné číslo může být vyšší. Na místě je právě kvůli velkému počtu zranění i náš krizový intervent. Zajišťujeme také náhradní autobus,“ dodal odpoledne mluvčí.

Při nehodě se zranilo nejméně 18 lidí

FOTO: HZS Olomouckého kraje

Podle krajské policejní mluvčí Jiřiny Vybíhalové se nehoda stala ve směru z Olomouce na Mohelnici na 253. kilometru. „Provoz ve směru z Olomouce na Mohelnici je odkláněn exitem 253 na Litovel, zpět na D35 se mohou řidiči vracet exitem 248,“ informovala mluvčí s tím, že okolnosti nehody policie vyšetřuje.