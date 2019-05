ok, Novinky

Podle zjištění kriminalistů řádily zlodějky od ledna, přičemž do akce přijížděly z Bulharska a v Česku přespávaly u příbuzných. Celkem čtyřem ženám, z nichž jedna spravedlnosti stále uniká, pomáhal člen rodiny, který je do akcí vozil. Za své oběti si vybíraly především starší lidi, kterým v nestřeženém okamžiku kradly osobní věci.

„Ve dvou případech si za oběť vyhlédly ženy, které si na poště vybíraly důchody. V Jablonci nad Nisou se dokonce neštítily okrást seniory pokročilého věku, 87 a 95 let, které taktéž připravily o jejich penzi,“ informoval mluvčí policie Tomáš Hulan.

Policie zdokumentovala zatím 19 případů po celých Čechách, nejvíce jich bylo v hlavním městě. Komplikací pro kriminalisty bylo, že ženy odjížděly do vlasti a za nějakou dobu se zase vrátily. Naposledy se vrátily v květnu, kdy jejich série krádeží skončila.

Osmnáctiletá na útěku



„Zadrženy a obviněny byly do této doby tři ze čtyřčlenné „party“. Obviněny jsou ženy ve věku od sedmatřiceti do jednačtyřiceti let. Po čtvrté, nejmladší ve věku osmnáct let, jejíž totožnost známe, kriminalisté stále pátrají,“ konstatoval Hulan. Podotkl, že kriminalisté hledají také případné další poškozené.

Ženy byly obviněny z trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. A jelikož obviněné pracovaly v organizované skupině, hrozí jim trest odnětí svobody až na osm let.

„Z přiložených záběrů je zřejmé, že nestačí mít svou kabelku přehozenou pouze přes rameno a myslet si, že tak ji máte stoprocentně pod kontrolou. V tomto směru platí, co vidím, to hlídám. Mějte proto svá zavazadla stále na očích, například v tlačenicích v MHD batoh nemít na zádech, ale na břiše, stejně tak kabelku nemít přehozenou přes rameno na záda, ale opět dopředu,“ uzavřel mluvčí policie.