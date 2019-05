bad, Novinky

Soud případ rozhodl během jediného dne i díky přiznání obžalovaného. „Obžalovaný se k činu doznal, nikdo jiný na místě nebyl, poškozená si zranění způsobit sama nemohla,“ shrnul předseda soudního senátu Tomáš Kubovec, který poznamenal, že bylo nesmírným štěstím a náhodou, že syn matce nožem nepoškodil mozek.

„S ohledem na posudky znalců lze konstatovat, že (obžalovaný) je za své jednání zodpovědný,“ podotkl soudce. Podle znalců nebyl muž v době útoku nepříčetný. Díky dlouhodobému užívání pervitinu měl Petr S. snížené ovládací a rozpoznávací schopnosti, což ho ale nezbavilo právní odpovědnosti za své jednání.

Muž zaútočil na svou matku loni o Vánocích v pražských Modřanech. Žena seděla v kuchyni a dívala se v televizi na Tři oříšky pro Popelku.

„Uběhlo pár scén a zničehonic vtrhl do kuchyně, na hlavě měl kapuci, v ruce držel nůž a vrhl se ke mně seshora a zařval na mě: 'Teď tě jdu zabít!',“ vzpomínala matka obžalovaného. Myslela si, že si syn dělá legraci, ale když viděla výraz v jeho obličeji a poté asi dvaceticentimetrový nůž v jeho ruce, věděla, že to myslí vážně.

„Najednou mi vrazil nůž do oka, kvedlal tam s ním, jednou ho povytáhl a znova,“ pokračovala žena. „A najednou řekl: ‚A teď tě ještě vyhodím z okna‘,“ dodala. Syn ji přitlačil k oknu bytu v pátém patře a začal ho otevírat. „Už jsem se loučila se životem,“ poznamenala žena. Nakonec se jí podařilo syna odstrčit a utéct k sousedům, kteří zavolali záchranku. Ta ženu odvezla do Vojenské nemocnice, kde ženu ošetřili a zrak zachránili. Následkem zranění má omezené periferní vidění.

Zničehonic mě napadlo, že to udělám odsouzený

Obžalovaný, který asi osmnáct let užíval pervitin, k útoku uvedl: „Já vlastně nevím, proč jsem to udělal. Zničehonic mě napadlo, že to udělám. Že ji píchnu do oka.“ Popřel ale, že by chtěl matku vyhodit z okna.

Proč na matku zaútočil, není úplně jasné. Žena si myslí, že za to může pervitin, ten si ale obžalovaný podle svých slov vzal týden před útokem, čemuž odpovídá i toxikologický posudek. Soudní znalec nicméně nevyloučil doznívající intoxikaci.

Otec má zase podezření, že muž útočil ze msty, protože mu byla omezena svéprávnost kvůli asi jedenácti pobytům v psychiatrické léčebně v Bohnicích. „Asi jsem na ni měl vztek, nevím,“ prohlásil obžalovaný. „Měli jsme spolu dobrej vztah, mám ji rád a lituju, co se stalo,“ dodal. Při bodání matky do oka si prý dával pozor, aby jí nepoškodil zornici.

Rodiče si se synem zažívali své už v minulosti. Kromě pětiměsíčního podmíněného trestu za krádež dostal v roce 2014 čtyřletý trest za týrání rodičů v letech 2011-2014. Matce měl tehdy mimo jiné říct: „Ještě slovo a dám ti takovou bombu, vypíchnu ti obě oči, mačetou ti useknu obě ruce a nohy.“ Poté, co v srpnu 2018 opustil vězení, žil muž až do vánočního útoku u rodičů. Nepracoval, pouze brigádně vykládal u spediční firmy.