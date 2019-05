ok, jap, Novinky

Policisté přijali oznámení na linku 158 od svědka kolem 13. hodiny s tím, že u Císařské louky vidí ve vodě mrtvolu.

„Na místo vyjeli policisté poříčního oddílu, kteří nález potvrdili. Následně tam byl přivolán kriminalistický výjezd, který zjišťuje podrobnosti,“ řekl Novinkám mluvčí policie Jan Rybanský.

Podle něj policisté zatím neznají totožnost zemřelého. Budou také zjišťovat, zda to není dělník, který 30. dubna zmizel v kanalizaci v Patočkově ulici a dosud nebyl nalezen.

Podle svědectví muže smetl příval vody a on spadl do šestimetrové hloubky do kanálu. Do kanalizace s ním spadl ještě další dělník, toho se podařilo zachránit a skončil v nemocnici.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Záchranáři hledali muže v Praze v kanalizaci. Zdroj: HZS Praha