vor, Právo

„Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmadvacetiletého cizince, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví,“ uvedl ve středu mluvčí karlovarské krajské policie Jakub Kopřiva.

„Muž si měl přijít do autoservisu pro opravené vozidlo, ale v kanceláři došlo k slovní rozepři, která se měla týkat částky za opravu. Cizinec měl po hádce vzít majitele automobilu do dílny, kde ho nejdříve držel za bundu, a když muž upadl na zem, tak ho měl zakleknout a několika ranami pěstí udeřit do oblasti hlavy a obličeje,“ popisoval mluvčí.

Po útoku byl dvaadvacetiletý muž hospitalizován v nemocnici a následně byl 33 dní v pracovní neschopnosti. „V případě prokázání viny hrozí cizinci trest odnětí svobody až na deset let,“ uzavřel Kopřiva.