„V tuto chvíli čekáme na postoupení spisového materiálu z GIBS, následně lze předpokládat, vzhledem ke skutečnosti, že již nejde o příslušníka Policie ČR, že bude věc postoupena příslušnému správnímu orgánu,“ uvedl Bocán. V kázeňském řízení jej potrestat nelze.

Podle předsedy Unie bezpečnostních složek Zdeňka Drexlera by přestupek projednávala obec s rozšířenou působností, která by k tomu dostala podnět. „Na základě toho by zahájila řízení s občanem, který neoprávněně použil modrá světla. Druhou cestou by byla vlastní iniciativa správního orgánu, který by mohl konat tzv. z úřední povinnosti,“ vylíčil Drexler. Při neoprávněném použití majáku hrozí řidiči ve správním řízení pokuta až 2500 korun.

Díky tomu, že policista odešel na vlastní žádost, má nárok na výsluhu. Stejně by to podle Drexlera dopadlo, kdyby byl policista kázeňsky potrestán a následně by odešel na vlastní žádost. „Nejednalo se o trestný čin. Přestupek zpravidla není důvodem k odnětí nároku na rentu,“ konstatoval Drexler.

Mluvčí policejního prezidia odmítl informace k výsluze komentovat. „Informace o tom, zda mají či nemají konkrétní bývalí příslušníci nárok na výsluhu, případně v jaké výši, nesdělujeme,“ uvedl Bocán.

Odešel v dubnu



Novinky v neděli informovaly, že Generální inspekce bezpečnostních sborů vyhodnotila, že se expolicista nedopustil žádného trestného činu, ale maximálně kázeňského přestupku. Ten však v dubnu na vlastní žádost od policie odešel.

Nyní již bývalý policista jel v březnu v soukromém autě s majáky a na Mělnicku zastavil řidiče, který vše natočil na kameru. Na videu natočeném u obce Medonosy je vidět, jak autora záznamu předjede modrá Škoda Fabia s majáky za zadním oknem a řidiče zastaví. Následně k řidiči podle jeho slov přišel muž, který tvrdil, že je policista, což prý dokládal máváním nějakou kartičkou s nápisem „policie“. Po šoférovi chtěl, aby zaplatil pokutu za několik přestupků.

Řidič zaplatit odmítal a muži řekl, že se obrátí na tísňovou linku, aby si ověřil jeho příslušnost k policii. Na to však muž nepočkal a rychle z místa zmizel. V autě měl majáky v přední i zadní části vozu. Policie později potvrdila, že jde o příslušníka cizinecké policie.