ok, Novinky

Poškozený si vyrazil v polovině dubna do baru v ulici Na Bělidle na pivo. Než vstoupil do podniku, seznámil se s partou dvou mužů a dvou žen, se kterými se dal do řeči. Spolu se usadili u stolu a objednali si kyblík koktejlu a společně srkali nápoj.

Po několika desítkách minut se ale situace změnila. „V jednu chvíli se vrátil poškozený z toalety a chytl nového kamaráda, nic zlého netuše, přátelsky kolem ramen. Avšak kamarád se z ničeho nic otočil a čtyřiadvacetiletého mladíka udeřil pěstí do obličeje,“ vylíčil mluvčí policie Tomáš Hulan.

Ostatní se snažili útočníka zklidnit, ovšem příliš se jim to nedařilo a poškozený schytal podle policie další rány. Mimo jiné také surový kop do obličeje. V napadání pokračoval agresivní muž ještě před barem, než se celá situace uklidnila útěkem napadeného.

Ten následně vyhledal lékaře, který mu ošetřil tříštivou zlomeninu obličejové kosti. Policisté na lince 158 přijmou jakékoliv informace jak o samotném útočníkovi, tak o jeho kamarádech, kteří byli svědky incidentu.

Kriminalisté případ vyšetřují jako trestný čin ublížení na zdraví a výtržnictví, za které hrozí podezřelému až tři roky vězení.