Jan Menšík, Právo

Státní zástupkyně se proti rozsudku odvolala, a věc tedy bude ještě řešit nadřízený vrchní soud.

Událost se odehrála koncem července 2018. Třiatřicetiletou zdravotní sestřičku v sobotu večer navštívil její bývalý partner a v té době stále milenec. Dorazil k ní na ubytovnu i s kamarádem, který za ním přijel ze Slovenska.

„Seděli jsme na sedačce a jeden z nich (bývalý partner) mě začal líbat na krku a sundávat mi ramínka od noční košile. Říkala jsem, že mám přítele a že nechci, ale nereagoval na to. Pak mi silou natlačil hlavu do svého rozkroku,“ svěřila se Právu poškozená žena, která se redakci sama přihlásila. Doplnila, že do nucených sexuálních hrátek se pak přidal i druhý muž.

Přestože soud obhajobu obžalovaných hodnotí jako přinejmenším v podstatných dílčích pasážích úmyslně nepravdivou, ...obdobný závěr musel učinit i ve vztahu k výpovědi samotné poškozené. z rozsudku

Společně se pokusili o sex. K tomu však podle ženy nedošlo, údajně i kvůli opilosti mužů. Vypomohli si vibrátorem, který žena měla ve stole, avšak po chvíli, když si všimli, že pláče a je pasivní, se vším přestali a nakonec odešli. „Ohlásit jsem to šla až druhý den,“ uvedla žena.

To, jak se vše událo, ale popisují jednotliví aktéři odlišně. A právě okolnosti a rozpory ve výpovědích, i v případě údajně poškozené, vedly soud ke zprošťujícímu verdiktu.

„Přestože soud obhajobu obžalovaných hodnotí jako přinejmenším v podstatných dílčích pasážích úmyslně nepravdivou, dalšími provedenými důkazy vyvrácenou, a tedy i jako celek nevěrohodnou, obdobný závěr musel učinit i ve vztahu k výpovědi samotné poškozené,“ píše se například v jednom z bodů odůvodnění rozsudku, který má Právo k dispozici.

Nepravdivé výpovědi

Podle soudu totiž její „celkovou věrohodnost zpochybnilo zjištění, že v jedné důležité otázce úmyslně nevypovídala pravdivě“.

Konkrétně šlo o otázky vyšetřovatelů a soudních znalců, zda se žena již v minulosti léčila s psychickými problémy a brala psychofarmaka. Žena to opakovaně odmítala, avšak výpovědi několika svědků vyznívají opačně.

Podle znalců až do zmíněné noci žena netrpěla žádnou duševní poruchou. Léčit se začala až po události, kdy u ní znalci zjistili posttraumatickou stresovou poruchu, která jí ovlivňuje běžný život, a v současnosti navštěvuje psychiatra.

Ve prospěch ženy, která oba muže obvinila ze znásilnění, nehrály ani „dílčí nelogičnosti v jejím jednání“, kdy krátce po údajném znásilnění jednoho z obžalovaných vpustila zpět do svého bytu, protože u ní chtěl spát. To mu nedovolila, tak opět odešel.

Když soud nedokázal na základě výpovědí jednoznačně určit, jak se vše odehrálo, zaměřil se tedy i na to, zda měla žena důvody muže křivě obvinit. To však žena v rozhovoru s reportérem popřela.

Podle soudu si psychickou poruchu lze vysvětlit i jinak. Žena totiž v minulosti s obžalovaným expartnerem otěhotněla a následně potratila, a byla do něj zamilovaná, přičemž on s ní společný život údajně neviděl. Setkávali se tedy pouze kvůli sexu, a to dobrovolně a naposledy dva dny před zmíněnou nocí, kdy mělo dojít ke znásilnění.

„Její verze událostí mimo veškerou důvodnou pochybnost nebyla v řízení prokázána, a v takovém případě musí soud v souladu se zásadou ‚in dubio pro reo‘ (pochybnosti ve prospěch) rozhodnout o zproštění obžaloby,“ uvedl soud.