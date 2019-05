kub, Novinky

Pátrací akce byla výsledkem spolupráce české a německé policie. Češi dostali po sedmé hodině ráno zprávu, že zřejmě přes obec Waidhaus, která leží u hranic, ujíždí do Česka podezřelé auto. Policejní hlídka ho našla a začala pronásledovat.

Řidič při honičce vrazil do nákladního vozu a pak do svodidel. „Na 47 km směrem na Rozvadov došlo k bočnímu střetu vozidla BMW s nákladním automobilem 7,5 tuny, vlivem toho se BMW roztočilo kolem své osy a narazilo do středových svodidel,“ popsala nehodu policejní mluvčí Martina Korandová.

Řidič pak z havarovaného auta vyběhl a zmizel do lesa. Do pátrání po podezřelém byl zapojen policejní psovod i vrtulník, řidiče se podařilo odpoledne dopadnout.

Podle policie bylo auto odcizeno v Německu a podezřelým je 28letý muž původem z Polska.

Video

Nehoda německého BMW na dálnici D5 (Zdroj: Patrik Biskup, Právo)