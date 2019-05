Jiří Růžička, Právo

„Normálně jsem to zlomil skrz celou šířku dálnice. Ani jsem o tom nepřemýšlel. Šlo o to zastavit provoz, aby se nikomu nic nestalo. Já jedu velkým autem a každý si rozmyslí přetlačovat se se mnou. Takže mám větší šanci zablokovat cestu než nějaké menší auto. Těch tam projelo hodně. Já jsem tahač, ten se zohne a náklad stojí,“ popsal řidič kamionu Václav Čížek.

„Ten v protisměru už stál, kolem mě nikdo nemohl projet, takže on se otočil a pak už jel normálně na sjezd z dálnice,“ doplnil.

K události došlo letos 5. března. „Krátce po osmé ráno jsme přijali oznámení o osobním automobilu, který se pohybuje po dálnici na Olomouc v protisměru. Hlásilo nám to mnoho řidičů, policisté okamžitě vyjeli na místo. Do médií šly naléhavé výzvy a upozornění,“ upřesnil mluvčí prostějovské policie František Kořínek.

„Všem bylo jasné, že jde o velmi nebezpečnou situaci, která mohla skončit tragicky,“ doplnil vedoucí prostějovského dopravního inspektorátu Vítězslav Matyáš.

Václava Čížka, který tahačem zablokoval dálnici u Prostějova před autem v protisměru a zabránil tak fatální nehodě, ocenili prostějovští policisté.

Václav Čížek jezdí s kamionem už zhruba pětadvacet let. I když pochází ze severních Čech, místní silnice zná, protože posledních osm let bydlí v Prostějově. „Ten úsek dálnice, kde se to stalo, dobře znám, jezdím tudy velmi často,“ poznamenal.

Když spatřil auto v protisměru, musel se rozhodnout rychle. „Byla to chvilka, na nějaké rozmýšlení byly sotva vteřiny,“ vzpomínal.

Za svou duchapřítomnost dostal Čížek v pondělí od policie a Besipu ocenění. „Je to jedna z nejnebezpečnějších situací, k jakým může na dálnici dojít. Auta se pohybují rychle, navíc to bylo v táhlém méně přehledném oblouku. To, jak to pan Čížek vyřešil, si opravdu zaslouží uznání a poděkování,“ uvedl koordinátor Besip pro Olomoucký kraj Miroslav Charouz.

„Hlavně, že se nikomu nic nestalo. Kdyby tam byl nějaký čelní náraz, tak by to dopadlo strašně,“ uzavřel Václav Čížek.

„Na základě kamerových záznamů a svědectví jsme řidiče Renaultu Thalia, který se pohyboval dálnicí v protisměru, zjistili. Šlo o dvaasedmdesátiletého muže z Prostějova, k věci se přiznal. Hrozí mu sankce pět až deset tisíc korun a zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok,“ doplnil František Kořínek.