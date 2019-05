ok, jap, kub, Novinky

Nehoda se stala těsně před exitem 19 ve směru na D5 kolem jedné hodiny odpoledne. Podle informací z místa se srazil autobus Vězeňské služby s nákladním autem převážejícím historické tanky.

FOTO: HZS Praha

„Mohu potvrdit, že se jedná o autobus Vězeňské služby. Byla to dálková eskorta, takže v něm cestovali vězni. Bohužel mrtvým je příslušník vězeňské služby, zraněni byli vězni,“ řekla Novinkám mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová.

Mluvčí později upřesnila, že se zranili další dva dozorci. Záchranka rovněž přepravila do nemocnice tři zraněné vězně.

Dohromady cestovalo v havarovaném autobusu podle Kučerové devět odsouzených a deset příslušníků vězeňské služby. Ze které věznice autobus jel a kam, mluvčí neupřesnila.

Požár na Pražském okruh. Pro Novinky Petr Polanecký

Podle mluvčí byli vězni přeloženi do náhradních autobusů a ti, co byli zraněni, odvezeni do nemocnice za dozoru vězeňské služby.

Požár autobusu na záběrech hasičů. Zdroj: HZS Praha

Záchranáři v souvislosti s nehodou vyhlásili traumaplán. Kromě sanitek byl připraven také vrtulník. „Na místě bylo 14 zraněných, další člověk zemřel. Podrobné informace budou později,” doplnila mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Nehoda na Pražském okruhu. Zdroj: Novinky

Podle policie bourala celkem tři vozidla. „Jde o vězeňský autobus, nákladní vůz a zřejmě jedno osobní. Jeden člověk zemřel. Autobus převážel vězně, nikdo neutekl, všichni byli zajištěni,“ řekl Novinkám mluvčí policie Tomáš Hulan.

Příčiny nehody nejsou známy a budou předmětem vyšetřování.

Nákladní auto převáželo historické tanky.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

„U požáru autobusu na Pražském okruhu v oblasti Řeporyj zasahují dvě jednotky hasičů,” potvrdil mluvčí hasičů Martin Kavka. Kolem půl druhé se povedlo požár lokalizovat, nyní ho dohašují.

Ohořelý autobus

FOTO: HZS Praha

Podle Hulana nehoda značně zkomplikuje provoz na Pražském okruhu a v jeho okolí. Směr na dálnici D5 je uzavřen a omezen je i provoz v opačném směru. Kolony se tvoří i na silnicích v okolí okruhu. Odstraňování následků nehody potrvá několik hodin.