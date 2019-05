Pavel Karban, Právo

„Došlo k chybnému podložení mostu, což mělo za následek poškození mostní konstrukce, její deformaci a v důsledku toho došlo ke zborcení nosných prvků a pohybu mostu,“ shrnula závěr svého dodatečného posudku Pošvářová.

Znalkyně již před lety jeden posudek soudu doručila, nyní udělala nový, mimo jiné na základě nových fotografií, které do spisu dodala policie.

„Na základě prostudování všech podkladů a nových fotografií jsem vyrobila model a snažila se vysvětlit, co bylo posledním impulsem pro pád mostu, začala jsme se věnovat deformacím vlastní konstrukce,“ nastínila s tím, že její nové vysvětlení dává podle ní smysl.

„Zvuk při pádu mostu, deformace mostu, poloha vozíků, která byla předtím vlastně nelogická. To moje vysvětlení dává jedinou logickou odpověď. Je to můj názor, nemusí s tím všichni souhlasit a nepředpokládám, že tím jsou nadšeni. Je mi to líto, nicméně je potřeba dotahovat ty věci dokonce,“ poukázala znalkyně.

Nehoda ve Studénce

FOTO: Aleš Honus, Právo

Hlavního líčení se kromě Pošvářové zúčastnili i další znalci. Na příčině pádu mostu se však shodnout nedokázali. „Profesor Holický (Milan Holický z Kloknerova ústavu - pozn. red.) vidí hlavní příčiny v selhání podpor vysouvací dráhy, a v tom já příčinu havárie nevidím. Já vidím příčinu havárie v manipulacích s mostní konstrukcí,“ sdělil Tomáš Rotter z Fakulty stavební pražské ČVUT a dodal, že konkrétních příčin bylo víc.

„Pochybení byla celá řada od záměru rekonstrukce až do pádu. Kdyby tam fungoval dozor projektanta, tak ten mohl zastavit činnost, protože by zjistil, že se neprovádí podle projektu. Zrovna tak dozor investora,“ nastínil.

Další ze znalců Milan Holický má za to, že zásadní vliv na havárii mělo selhání podpůrné konstrukce držící opravovaný most. „Myslím si, že vážnější to bylo především v založení těch dočasných bárek, které podpíraly celou skruž a celou mostní konstrukci,“ poznamenal.

Úterní doplnění výpovědí znalců a vzájemnou konfrontaci jejich posudků nařídil loni v září odvolací Krajský soud v Ostravě, který původní zprošťující rozsudek zrušil a nařídil nové projednání případu. Znalci si ale nemyslí, že jejich debaty něčemu pomohly. „Mě to nikam neposunulo, nic mi to nedalo, ale možná, že ostatním trošku jo. Já bych řekl, že to velký smysl pro vývoj a zpřesnění celé kauzy nemělo,“ míní Holický.

Po zhruba pětihodinových diskuzích nad posudky znalců, do kterých se zapojovali také obhájci i obžalovaní, předseda senátu Jaromír Pšenica odročil hlavní líčení na konec května.

K tragédii došlo 8. srpna 2008 ve Studénce, na hlavním železničním koridoru mezi Ostravou a Olomoucí. Před rozjetý mezinárodní rychlík spadl tou dobou rekonstruovaný most. Při nehodě zahynulo osm lidí, dalších 95 cestujících bylo zraněno, z toho devět velmi těžce. Někteří mají doživotní následky. Škoda je v obžalobě vyčíslena na 177 milionů korun.

Obžalováno bylo 10 lidí, za obecné ohrožení jim hrozí vězení od tří do šesti let. Obžalováni byli tři pracovníci generálního dodavatele stavby, společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava (v současnosti Eurovia – pozn. red.), pět pracovníků subdodavatele – firmy Bögl & Krýsl, jeden zaměstnanec Správy silnic Moravskoslezského kraje, která na stavbu dohlížela, a jedna osoba samostatně výdělečně činná, která pracovala pro subdodavatele.