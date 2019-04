bad, Novinky

Státní zástupkyně Taťána Prici měla vinu obžalovaných za prokázanou. „Chtěli se zjevně pomstít za údajné příkoří, chtěli personálu ukázat, že si nenechají nic líbit. Jejich útok lze označit za cílený a koordinovaný,“ prohlásila Prici, podle které šlo o přemrštěnou a neadekvátní reakci na danou situaci. Pro oba bratry navrhovala trest v dolní polovině zákonné trestní sazby, která v tomto případě činí deset až osmnáct let, tedy někde v rozmezí mezi deseti a čtrnácti roky.

„Tomu útoku předcházely nejprve verbální konflikty mezi částí nizozemské skupiny s obsluhou restaurace,“ uvedl ve své závěrečné řeči obhájce Armina Nahviho Jan Lokajíček. „Ve chvíli, kdy všichni odcházejí, provozní restaurace naprosto nepochopitelně zahájí fyzický útok a zaútočí na jednoho z Nizozemců. Toto jednání sledoval napřímo poškozený, který za ním rovnal stůl. Poškozený vypověděl, že útok provozního neviděl. Není to pravda,“ dodal. Podle Lokajíčka se poškozený číšník aktivně zapojil do konfliktu kopem ze vzduchu.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cizinci zmlátili číšníka v centru Prahy. Archivní video

Lokajíček také podotkl, že vývoj důkazní situace a případu během hlavního líčení nebyl nijak státní zástupkyní reflektován a stále bratry viní z pokusu o vraždu. Podle Lokajíčka šlo spíše o trestný čin rvačky, maximálně o těžké ublížení na zdraví. Aräshův obhájce se vyjádřil v podobném duchu a připomenul vyjádřenou lítost obou bratří nad svým jednáním a snahou poškozeného odškodnit.

Oba bratři ve svých závěrečných řečech zopakovali, že je celá záležitost velmi mrzí. „Každý dělá chyby, ale že jsem se zúčastnil této rvačky, to byla ta největší chyba, kterou jsem v životě udělal. Přijel jsem do Prahy, abych oslavil rozlučku se svobodou kamaráda a skončilo to tak, že jsem zranil člověka,“ řekl Aräsh Nahvi. „Ještě jednou bych se chtěl omluvit panu poškozenému a České republice. Chtěl bych říci, že upřímně lituji svého jednání a chtěl bych vás všechny požádat o odpuštění,“ dodal Aräsh.

Útok na číšníka Skupina sedmi Nizozemců přišla loni 21. dubna 2018 na zahrádku restaurace Polpo u obchodního domu Quadrio v centru Prahy. Po slovní rozepři s obsluhou restaurace ohledně doneseného alkoholu došlo na fyzickou potyčku. Při ní Nizozemci 36letému číšníkovi způsobili rozsáhlá těžká zranění. Mimo jiné krvácení do mozku, čelist rozbitou na třech místech, díru ve spánku či oko téměř vypadlé z očnice. Život mu podle obžaloby zachránil včasný a odborný lékařský zákrok a operace, po kterých muž strávil necelé tři týdny v nemocnici.

„Kdyby tam nebylo napadení ze strany provozního, tak věřím, že by se to nikdy nestalo. Moje reakce na to jednání nebyla vhodná, dostalo se to mimo kontrolu. Těch následků, co se stalo poškozenému, lituji a udělám vše, co bude v mých silách, aby se mohl vyléčit. Já a můj bratr se postaráme o náhradu škody. Jsem připraven nést následky a přijmout trest, který mi udělíte,“ prohlásil na závěr Armin Nahvi.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Obžalovaní bratři Nahviové (zdroj: Novinky.cz)

Při jednání došlo také ke konfrontaci znalců z oboru lékařství. Podle znalce Ivana Procházky mohla zranění poškozeného bezprostředně ohrozit jeho život. „Trvám na tom, že kdyby nebyla zahájena protiedémová (protiotoková - pozn. red.) léčba, tak by byl přímo ohrožen na životě. Tím neříkám, že by nutně musel zemřít, ale to ohrožení by tam bylo,“ řekl Procházka.

Číšník po obžalovaných žádá přes 1,8 milionu korun jako bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění

S ním úplně nesouhlasil primář vinohradské nemocnice Jiří Hladík, který na poškozeného vypracoval oponentní posudek. „Intenzita, lokalizace a objektivně zjištěná poranění bezprostředně poškozeného na životě neohrožovala,“ konstatoval Hladík. Narozdíl od Procházky Hladík považuje za krvácení do mozku a jeho pohmoždění za drobná. Pro Procházku bylo pohmoždění mozku naopak zásadní.

Bratři Nahviové se spolu s dalšími pěti Nizozemci porvali před rokem s obsluhou restaurace. Ke rvačce došlo po předchozí hádce, údajně kvůli tomu, že si Nizozemci donesli vlastní alkohol. Při ní jeden z číšníků utrpěl těžká rozsáhlá zranění. Mimo jiné krvácení do mozku, čelist rozbitou na třech místech, díru ve spánku či oko téměř vykloubené z očnice. Život mu podle obžaloby zachránil včasný a odborný lékařský zákrok a operace, po kterých muž strávil necelé tři týdny v nemocnici. Podle soudního psychiatra trpí napadený číšník posttraumatickou stresovou poruchou, nicméně prognóza zlepšení jeho stavu je „spíše dobrá“.

Číšník po obžalovaných žádá přes 1,8 milionu korun jako bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění. Od obžalovaných už dostal 51 tisíc a návrh na odškodné ve výši šedesáti tisíc eur (přes 1,5 milionu korun) s měsíčními splátkami po dvou tisících eur. To ale odmítl zmocněnec poškozeného Michal Marini s tím, že je návrh nedostatečný.

Dva Nizozemce z celkem sedmičlenné skupiny policie už loni propustila, další tři dostali osmiměsíční podmínky. Bratry ovšem státní zástupkyně viní z pokusu o vraždu. Ti jakýkoliv úmysl kohokoliv zabít před soudem popřeli. Fyzický konflikt připustili s tím, že ho patrně vyprovokoval jeden provozní restaurace spolu s jedním z jejich známých.