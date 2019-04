Na faře na Olomoucku někdo zavraždil mladého muže. O pachateli policie mlčí

Vraždu muže, která se stala v pondělí v budově farního úřadu v Chudobíně, místní části Litovle na Olomoucku, šetří tamní kriminalisté. Podle informací Práva by se mělo jednat o sedmadvacetiletého mladíka. Hrát roli v případu mohou drogy. Policie to však nepotvrdila a nekomentuje ani to, zda zadržela pachatele.