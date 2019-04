Rudolf Voleman, Právo

„Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 33letého muže ze Sokolovska, jako obviněného ze spáchání zločinu znásilnění a přečinu poškození cizích práv,“ uvedla v pátek mluvčí karlovarské krajské policie Soňa Podlahová s tím, že první případ začal už před třemi roky komunikací s poškozenou ženou přes sociální sítě.

„Ta se svěřila, že má finanční potíže. Muž měl ženě nabídnout půjčku 60 tisíc korun pod podmínkou, že za ním musí osobně dojet do obce na Sokolovsku,“ pokračovala mluvčí. „Po příjezdu ženu vyzvedl a odvezl autem do lesa. Tam ji začal sexuálně obtěžovat a chtěl po ženě pohlavní styk. Jinak prý žádné peníze nedostane. Poškozená ze strachu souhlasila. Následně ji odvezl zpět do obce a žádné peníze jí neposkytl,“ dodala Podlahová.

Jedné aspoň zaplatil za vlak



Vloni obviněný nabídl jiné ženě půjčku půl milionu korun na její dluhy. Opět za ním přijela do obce, kde ji naložil a odvezl do lesa s tím, že jede zkontrolovat posedy. „Tam jí sdělil, že pokud s ním nebude mít pohlavní styk, odveze ji zpět a žádné peníze jí nepůjčí. Poškozená souhlasila, muž ji poté odvezl zpět do obce, kde jí uhradil cestu vlakem a ujišťoval ji, že jí peníze co nejdříve poskytne,“ popisovala mluvčí policie, podle které obviněný podmiňoval půjčku dalšími návštěvami ženy u něj v obci. Poškozená za mužem již nedorazila a žádné peníze jí neposkytl.

Obviněný muž měl ve stejném měsíci nalákat další ženu, která sháněla finanční půjčku 30 tisíc korun. Scénář se opakoval odvezl ji k lomu, kde žena s pohlavním stykem souhlasila, ale peníze nedostala.

Podobně lákal i čtvrtou ženu, ale pohlavní styk požadoval už předem. „Ta ale nesouhlasila. Ženě měl začít vyhrožovat, že už nikdy neuvidí své děti, že přijde o přítele a o své nenarozené dítě,“ uvedla mluvčí s tím, že obviněného soud poslal do vazby.