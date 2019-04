ok, Novinky

Hasiči byli na pomoc vysláni do Vysokého Mýta, kde had v jednom z bytů zalezl do pračky.

„Hasiči pračku otočili a jakmile hada spatřili, vytáhli ho a umístili do krabice. Naštěstí se nejednalo o jedovatého hada, ale hada z čeledi užovkovití - korálovku sedlatou,“ informovala mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Jednotka nejprve přivolala na místo členy záchranné stanice Pasíčka, aby si hada převzali. Než tak však stačili učinit, přihlásil se majitel bytu o patro níž, kterému se had ztratil.

Korálovka sedlatá pochází z Ameriky a dorůstá do velikosti až 1,3 metru. Had patří mezi oblíbené druhy chovatelů, živí se převážně hlodavci, ptáky nebo malými savci.