Patrik Biskup, Právo

Do případu se totiž vložilo státní zastupitelství a dospělo k závěru, že ze strany soukromého zemědělce by se mohlo jednat o podezření z trestného činu. „Policisté obvinili sedmdesátiletého muže z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ potvrdila šéfka klatovských žalobců Jiřina Vítovcová. Soud ho za to může poslat až na dva roky do vězení.

Podle vyšetřovatelů farmář řádně neoznačil drátěný ohradník ohraničující pastevní plochu, kterým přehradil místní komunikaci.

„Vůbec jsem ten drát neviděl“

„Mohl tak předpokládat, že tím může někomu způsobit újmu na zdraví,“ zdůvodnili policisté, z čeho vyvodili trestní odpovědnost. Ke kolizi došlo v mírném klesání při výjezdu z lesa, kde začínala louka. „Bylo to, jako když narazíte do skleněné stěny. Vůbec jsem ten drát neviděl. Přeletěl jsem přes řídítka a pádem si zlomil rameno a žebra. Z místa mne odvezla záchranka do nemocnice,“ vzpomínal Petr I. na nepříjemné okamžiky. Dodnes následky nehody pociťuje. „Mám omezenou hybnost levé paže,“ dodal.

Drát byl podle něj natažený ve výšce necelý metr. „Ještě štěstí, že jsem nejel příliš rychle, to bych zřejmě dopadl mnohem hůře. Vůbec jsem nečekal, že by někdo mohl dát drát přes cestu bez výstražného upozornění,“ pokračoval muž.

Později byl překvapen, že ho policisté označili za viníka. „Vyšetřování uzavřeli s tím, že jsem nedával pozor a narazil do překážky. U přestupkové komise po mně chtěli pětistovku a bude to vyřešené. Odmítl jsem pokutu zaplatit a snažil se úředníkům vysvětlit, že jsem nic neporušil. Nikdo to nechtěl slyšet. Měl jsem proti té státní mašinérii pocit bezmoci. Rozhodl jsem se proto, že si vezmu právníka. Po jeho intervenci se případ začal otáčet,“ uzavřel Petr I.

Obviněný farmář na dotazy Práva nereagoval, policistům měl uvést, že drát byl označený pet lahví a fábory. Kromě toho tvrdil, že před ohradníkem měl dřevěné povaly, které sloužily jako zpomalovací retardéry. Ohradník prý kontroloval dvakrát denně.

Může jezdit volně

Nehoda se stala na území Šumavského národního parku. Pracovníci jeho správy potvrdili, že na tomto místě z hlediska ochrany přírody nevyplývají žádná pravidla pro jízdu na kole. „Cykloturista se tam může pohybovat zcela volně,“ stojí ve stanovisku správy parku.

Několik stížností na přehrazené turistické stezky elektrickými ohradníky už v minulosti také řešil klatovský Klub českých turistů.

„Legislativně to není upraveno. Záleží na farmáři, jestli turistickou stezku zohlední například tím, že udělá průchod ohradníkem. Už jsme se také setkali s případem, kdy zemědělec od nás požadoval, abychom na stezku umístili značku cyklistům vjezd zakázán,“ uvedl Tomáš Háša, který v klubu má na starosti značení turistických tras.