kub, Novinky

Pražský vrchní soud a jeho trestní senát pod vedením soudce Michala Hodouška řešil odvolání obžalovaného proti lednovému verdiktu Krajského soudu v Plzni, který muži uložil 28 let ve vězení se zvýšeným dozorem. Výjimečným trestem je odnětí svobody nad dvacet let (do třiceti), případně doživotí. Úterní rozhodnutí je pravomocné, v případu lze již pouze podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Obžalovaný byl uznán vinným také na základě toho, že měnil výpovědi v případu v závislosti na důkazní situaci,” uvedl Hodoušek v odůvodnění svého rozhodnutí s tím, že muže dostatečně usvědčují i další důkazy.

Soud: Chladnokrevný čin



Výjimečný trest soudce odůvodnil hlavně tím, že šance na nápravu je u Šmídka podle soudních znalců mizivá. „Čin byl chladnokrevně naplánován a proveden,” dodal Hodoušek.

Šmídek podle vyšetřovatelů zavraždil 22letého mladíka loni u Karlových Varů. Obětí byl podle spisu nepohodlný svědek, odsouzený se na něj snažil svalit vinu za sexuální zneužívání sedmileté dívky.

„Nic z toho, co je mi kladeno za vinu, jsem nespáchal. Zmiňované důkazy jsou spekulacemi,” odmítl Šmídek tvrzení vyšetřovatelů v závěrečné řeči s tím, že některé důkazy v jeho prospěch policie opomíjela.

Jedním z důkazů je ale podle soudu textová zpráva, kterou poslal Šmídek z mobilu oběti své expřítelkyni a matce zneužité dívky. Ve vzkazu sdělil jménem mladíka, že to byl právě on, kdo dívku zneužil, a že jede zmizet do ciziny, aby ho už nikdo nikdy neviděl.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Obžalovaný Jaromír Šmídek u soudu (23. ledna 2019). Zdroj: Novinky.cz

Šmídek podle soudu mladíka omámil a odvezl v autě k odlehlému domu u Karlových Varů. Důležitou roli mezi důkazy v této souvislosti hraje nahrávka z autokamery, na které je obžalovaný vidět, jak bezvládného poškozeného strká do auta a odjíždí do regionu, kde byla oběť nalezena.

Odsouzený mladíka podle verdiktu shodil do dvoumetrové žumpy, kterou uzavřel padesát kilogramů vážícím kovovým deklem. U soudu dříve zaznělo, že patolog při pitvě zjistil tržné rány a oděrky na těle mladíka, které směřují k možnosti, že se oběť marně snažila dostat ze septiku ven.

Šmídek vinu od začátku odmítá. Co se týče zneužití dívky, tvrdil, že po prodělaném infarktu ani nemohl mít erekci. Podle soudů ho usvědčily sice nepřímé důkazy, které ale do sebe zapadají, a tvoří tak ucelený řetězec.