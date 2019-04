Petr Kozelka, Právo

Seznam údajných hříchů obou bratří je dlouhý. David například podle spisu napadl po ulici jdoucího dvaaosmdesátiletého muže. Seniora měl naprosto bez varování a bezdůvodně strčit zezadu tak prudce, že muž upadl na zem, a když se otočil na záda, útočník jej několikrát kopl do obličeje. Důchodce z útoku vyvázl se zlomeným nosem a oděrkami.

Jen o deset minut později už měl David na ulici bít svoji tehdejší přítelkyni. „Viděla jsem, jak nějaký kluk mlátí holku. Smýkl s ní na nějaké stavební mříže, co byly na ulici, ona pak chtěla utéct, ale doběhl ji, srazil ji na zem a vláčel ji za vlasy. Já jsem zavolala policii a on pak utekl pryč,“ popsala celou scénu svědkyně napadení.

O pár dní později kolem půlnoci měl upoutat Davidovu pozornost muž popíjející v místním parku. „Zničehonic mě napadl. Dostal jsem několik ran pěstí do hlavy, žádná hádka tomu nepředcházela, nic takového. Do té doby jsem ho ani neznal, takhle jsme se seznámili. Asi jsem se mu znelíbil, ale vůbec nevím proč,“ svěřil se napadený.

Podle obžaloby se měl David ještě snažit bitého muže kopnout hlavy a hodit po něm kolo, v tom mu ale zabránil kamarád napadeného.

„Po tom útoku jsem Davida potkal a on se mi omlouval, tak se to pro mě smetlo ze stolu. Prý to byl nějaký momentální zkrat. Ale něco takového bych v Blansku nečekal,“ dodal napadený.

Patrik podle obžaloby nezůstal za svým bratrem pozadu. Na oslavě pálení čarodějnic podle spisu shodil po předchozí hádce o pětadvacet let staršího muže ze schodů. „Napadený utrpěl otřes a zhmoždění mozku, krvácení pod měkké pleny mozkové a zhmoždění zad. Při takovém pádu hrozilo i vážné poranění páteře, nebo dokonce i smrt při větším poranění mozku,“ upozornila soudní lékařka.

Státní zástupkyně tvrdí, že bratři mají společně na svědomí i dva útoky, kdy své oběti zbili a okradli. Prvním napadeným měl být muž, kterého vyzvali, ať jim vrátí 500 korun, nebo mu rozbijí „rypák“. Když oslovený odmítl, David jej podle spisu hodil na zem a kopl do hlavy tak silně, až ztratil vědomí, z kapsy mu pak vzal telefon. Druhý napadený měl také přijít o mobilní telefon, opět po potyčce s bratrskou dvojicí.

Soud k případu vyslechl řadu svědků, kteří svědčili ve prospěch bratrů. Sice si toho moc nepamatovali, ale s neochvějnou jistotou věděli, že ten den a hodinu před téměř rokem, kdy mělo dojít k některému z útoků, byli zrovna s jedním z bratrů.

Žádný závažnější spor s Davidem prý neměla ani jeho tehdejší přítelkyně. „Nepohodli jsme se, ale nevím, co se tam mělo stát. Vůbec si nevzpomínám, že by mě měl uhodit, on by mně neublížil. Bylo to jen hašteření. Popili jsme si, ale to je snad naše věc, no ne,“ vypověděla u soudu údajně bitá dívka.

Soud nakonec jednání musel odročit, po výslechu dalšího napadeného muže a dalších svědků by měl zaznít i verdikt.