Pavel Karban, Aleš Honus, Právo

A to kvůli informacím, že se do Dvorců měli chystat extremisté, aby místní lidi podpořili. Lidé o pozornost, kterou rozpoutala některá média, nestojí a tvrdí, že šlo o ojedinělý incident, nikoli rasový problém.

Shromáždění ve Dvorcích, jež mají necelých 1400 obyvatel, původně svolala přítelkyně napadeného muže Hana Kopalová. Ve středu ale názor změnila, oznámila na radnici, že protest odvolává.

Extremisty ve Dvorcích nechtějí



„Chtěli přijet extremisté kvůli Romům, a to jsme neměli za cíl. Nemysleli jsme, že se to takto rozvine a vygraduje mimo naši obec,“ zdůvodnila, proč akci ruší. „I někteří z pořadatelů do toho už nechtějí jít a já bez nich taky ne,“ ujistila Kopalová.

To potvrdil i starosta Jan Božovský, zvolený za Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst. Řekl, že s vlastníky domu, do kterého se skupinka problematických osob nastěhovala a kde již nežije, jednal o tom, aby se situace neopakovala. Nelze vyloučit, že obec nakonec skutečně dům odkoupí a zbourá, jak si místní občané přejí.

Vášně vzplály ve Dvorcích poté, co minulý čtvrtek napadla asi dvacetičlenná skupina Romů jednoho místního občana. Spor vznikl kvůli vzájemným slovním atakům. Každá strana tvrdí, že spor vyvolala ta druhá. Skupina měla muže bít hranolem, ten se měl bránit větví ze stromu. Napadený muž skončil s boulí na hlavě, natrženým uchem, pochroumaným kotníkem a modřinami po celém těle v nemocnici.

Proti rodině se postavili i místní Romové

V sobotu se konal protest před domem útočníků. Jeho účastníci žádali odchod skupinky Romů z vesnice.

Demonstrace se přitom účastnili i někteří romští starousedlíci. „Z toho je jasné, že nejde v žádném případě o rasový problém, ale o ojedinělý incident,“ řekl starosta.

Ještě v ten večer problematická romská rodina z Dvorců odcestovala s tím, že se již nevrátí.

Vyšetřování na svobodě

Kvůli napadení a zranění muže zadrželi policisté tři osoby, které obvinili z těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a porušení domovní svobody. Trojice je podle policejní mluvčí Pavly Jirouškové vyšetřována na svobodě. „Okolnosti napadení jsou stále předmětem policejního vyšetřování,“ doplnila mluvčí.