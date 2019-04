mhr, Právo

Původně policie případ šetřila jako přestupek proti občanskému soužití, v úterý jej převzali kriminalisté. Po pachatelích policisté pátrají.

„Dnešního dne byly ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro trestné činy pokus ublížení na zdraví a výtržnictví proti neznámému pachateli,“ uvedla ve středu Zajícová. „V této fázi prověřování hrozí neznámému pachateli dle trestního zákoníku trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let,“ doplnila.

Jak již dříve Zajícová informovala, muž a žena v parku napadli pět dětí. Dvě z nich převezli rodiče k ošetření do nemocnice. Policie se o případ začala zajímat v neděli v podvečer, kdy přijala oznámení od rodičů. Podle portálu romea.cz bil muž děti pěstí do obličeje a do hrudníku, jedno dítě měl do hrudníku kopnout.

Spolupracují s úřadem



„Ve věci je nadále vedeno šetření a budou probíhat další nezbytné úkony vedoucí k řádnému objasnění celého případu,“ konstatovala Zajícová. S ohledem na další získané poznatky a informace může podle ní dojít ke změně či rozšíření právní kvalifikace o další trestné činy.

„O dalším vývoji případu budeme informovat, ale v mezích stanovených zákonem, zejména s přihlédnutím k věku poškozených,“ dodala policejní mluvčí. Policie v souvislosti s případem a ke zklidnění situace ve městě spolupracuje s městským úřadem, specialistou na romskou problematiku a také s asistenty prevence kriminality.