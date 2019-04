Patrik Biskup, Právo

Stalo se tak poté, co se provalilo matčino nelidské chování k nemohoucí babičce, která s nimi bydlela.

Josefovu bývalou manželku policie nyní obvinila z dlouhodobého týrání, za což může skončit ve vězení až na osm let. Policejní mluvčí Dagmar Brožová potvrdila, že kriminalisté stíhají 37letou ženu pro zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí.

„Nejméně od loňského srpna ve společném bydlišti opakovaně psychicky a fyzicky týrala svoji šedesátiletou matku, která je po závažném onemocnění jen částečně pohyblivá. Nadávala jí, fackovala ji, mlátila pěstmi do hlavy a kopala do žeber. V některých případech použila při napadení dokonce násadu od koštěte,“ uvedla Brožová.

Vše vyvrcholilo 20. března, kdy po jednom z útoků odvezla ženu záchranná služba.

„Měla otřes mozku a podlitiny po celém těle. Musela zůstat v nemocnici,“ dodala policejní mluvčí.

„Jsem z toho v naprostém šoku, nedokážu si vůbec představit, že malá byla svědkem něčeho takového,“ řekl Právu 40letý muž, který už zahájil kroky k získání dcery, kterou soud po rozvodu svěřil do péče matky. Přiznává, že dceru neviděl už tři roky.

Matka dělala peklo

„Podle rozsudku jsem ji směl vídat o víkendech jednou za čtrnáct dní. Její matka ale dělala takové peklo, že jsem na to psychicky neměl. Po každé návštěvě volala, že jsem jí ubližoval, nebo že jsem jí něco nedal. Tak jsem to vzdal a platím už jen alimenty,“ pokračoval muž.

Celou dobu měl prý za to, že dceři nic nechybí a má se dobře. „Nevěděl jsem vůbec nic, co se tam děje. Teď se dozvídám šílené věci, třeba že má expartnerka problém s alkoholem, že si v opilosti vybíjela vztek na své matce,“ pokračoval muž.

„Sociální pracovnice mi nic neřekly, nepovažovaly za vhodné mě jako rodiče ani informovat o tom, že dcera je v Robinsonu, zařízení poskytujícím ochranu a pomoc dětem v tísni. A nyní na mě apelují, abych zachoval chladnou hlavu a nedělal unáhlená rozhodnutí,“ uvedl muž s tím, že nyní zvažuje, že by s dcerou nejprve navštívil psychologa.

„Musím zjistit, v jakém je vůbec rozpoložení. Bohužel je matkou velmi silně ovlivněna, je pro ni něco jako bůh, co řekne, tak to bude. Abych ji dostal na svoji stranu, musím teď pečlivě zvažovat každý svůj krok, abych jí ještě více neublížil. Rozhodně ale udělám všechno pro to, aby se dcera do péče matky po tom všem nevrátila,“ uzavřel otec dívky.

Podle zjištění Práva má obviněná žena ještě tříletou dceru s jiným mužem, tu soud letos v únoru svěřil do péče otce.