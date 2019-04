vor, Právo

Jenže pohraničníci ji objevili na hraničním přechodu ukrytou v kufru osobního vozidla Opel Manta, s kterým pro ni přítel s kamarádem do Chebu přijeli. Haucková tak skončila ve vězení. Na svobodu se dostala až po více než roce s pádem berlínské zdi.

„Výrok soudu je příznivý. Bylo rozhodnuto, že Krystina Haucková je účastna soudní rehabilitace,“ uvedl Lubomír Müller, obhájce klientky, která se v Chebu líčení osobně neúčastnila. Rozhodnutí soudce Karla Velka nabylo právní moci, protože státní zástupkyně i obhájce se na místě vzdali práva podání stížnosti.

Krystina Haucková chodila v roce 1988 s mládencem, jehož rodině se podařilo z NDR vystěhovat do SRN. „Chtěla svou lásku navštívit a domnívala se, že nejlepší bude, když pojede přes Československo. Jenže 24. října 1988 byla zadržena příslušníky československé pasové kontroly v Chebu a ještě téhož dne byla dodána do vyšetřovací vazby v Plzni na Borech,“ popsal Müller.

Haucková byla následně přes ruzyňskou věznici 4. listopadu 1988 vyhoštěna do NDR, kde byla odsouzena na 19 měsíců do vězení za pokus o nezákonné překročení státní hranice. „Z vězení se dostala 9. listopadu 1989, v den, kdy padla berlínská zeď,“ konstatoval advokát. „Dopadlo to špatně. Zavřeli ji a nevzali se,“ dodal.

Další podobné případy čekají



Advokát Müller má ale od své klientky ještě úkol. Má zjistit, kde skončilo stříbrné osobní vozidlo opel, v kterém chebští pohraničníci Hauckovou ve čtyři hodiny ráno objevili na hraničním přechodu schovanou v kufru. Ze spisů vytažených z archivů to totiž zatím nikterak nevyplývá.

Advokát Müller eviduje v současné době asi deset dalších případů, které čekají na podobné soudní líčení, v kterých žádají někdejší občané NDR o rehabilitaci kvůli zadržení při pokusu o nelegální přechod státní hranice. Řeší to soudy nejenom v Chebu, ale i v Domažlicích, v Bratislavě, Jindřichově Hradci, Břeclavi nebo v Prachaticích či v Chomutově.

Rehabilitace jsou spojené s finanční kompenzací. „Za jeden den věznění dostane 83 korun a 33 haléřů. Měsíčně to vychází na zhruba dva a půl tisíce korun. Krystyna Haucková byla zadržována zhruba čtrnáct dnů, tak by to bylo kolem 1200 korun,“ poznamenal Müller. „Hlavně ti lidé ale chtějí, aby bylo uznáno, že se nedopustili ničeho, za co by měli být perzekvováni a vězněni. Klíčová je morální satisfakce. Ta finanční je spíše symbolická,“ dodal advokát.