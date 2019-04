Novinky, ČTK

Rozhodnutí není pravomocné, lze se proti němu odvolat. Černošek byl obžalován z trestného činu usmrcení z nedbalosti, původně mu hrozilo až šest let vězení.

Tragédie se stala předloni v prosinci, v třípokojovém bytě na panelovém sídlišti u babičky napadeného chlapce. Muž v osudnou chvíli zůstal se svým psem a třemi dětmi v obývacím pokoji sám.

Jeho přítelkyně, sestra matky napadeného chlapce, se sprchovala a babička byla v kuchyni.

Neštěstí se podle obžaloby stalo ve chvíli, kdy muž vstal z křesla, chtěl si jít zakouřit a dítě zatahalo zvíře za ocas. Pes chlapce napadl, opakovaně ho kousl do lebky, silně trhl a způsobil mu tak masivní zranění hlavy, že dítě bezprostředně poté zemřelo na místě.

Lukáš Černošek u soudu (4. dubna 2019)

Soudní znalec dříve při hlavním líčení uvedl, že pes neprošel prakticky žádnou speciální výchovou a majitel ho vycvičil amatérsky. Zároveň zdůraznil, že pes je šelma a podobná plemena se například v Argentině používají k lovu pum či divokých prasat.

„Mají to zakódované v genech. Kynolog by nikdy nepřipustil, aby takový pes byl s nezletilými dětmi sám. Kdyby jeho majitel v místnosti zůstal, tragédii by zcela jistě zabránil. Psa i děti by včas srovnal. Byla to jeho chvilková nepozornost,“ konstatoval dříve u soudu znalec.

Černošek již dříve odmítl, že by psa necvičil a nezajistil jeho výchovu. Hájil se tím, že pes byl bezproblémový a běžně k nim chodili domů příbuzní i známí s dětmi. Dítě podle něj zvíře provokovalo delší dobu. Tragédie po celou dobu procesu velmi litoval.