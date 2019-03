bad, rav, Novinky, Právo

Třicetiletý Ammar Rahím Mahmúd souhlasil s vydáním do Rakouska, proto soud rozhodl ve zkráceném řízení, že se tak stane do 10 dnů. Soud rozhodl stejně i v případě o tři roky mladší Rijám Šukrí Salí Badríové. Ta k zadržení nic neuvedla, Mahmúd podle svého právního zástupce před soudem jakoukoliv vinu popřel. Pražský soud nicméně o jeho vině či nevině nerozhodoval.

Podle mluvčího Městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly měla zadržená dvojice v plánu přiletět ve středu do Prahy, přenocovat tady a podívat se po památkách, a ve čtvrtek letět dál do Rakouska. I proto neměl zadržený problém s vydáním do této země. Cimbala doplnil, že nikdo z nich nemá ani neměl vazby na nikoho v Česku.

Rijám Šukrí Salí Badríová přichází na jednání soudu.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Muže a ženu zadržela policie ve středu v Praze po jejich příletu na pražské letiště v Ruzyni. Iráčané měli údajně tvořit teroristickou buňku s dalším mužem z Iráku, který je podezřelý ze dvou teroristických útoků na vysokorychlostní vlaky v Německu.

Ammar Rahím Mahmúd přichází k soudu.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Toho zadržela ve Vídni rakouská policie. Muž se údajně pokusil loni v říjnu vykolejit vlak na trase Norimberk–Mnichov, o dva měsíce později zase položil betonové desky na koleje poblíž Dortmundu. Ani v jednom případě se nikomu nic nestalo.

Video

Mluvčí městského státního zastupitelství k vydání Rijám Šukrí Salí Badríové.

O zadržení všech tří podezřelých informoval ve čtvrtek rakouský ministr vnitra Herbert Kickl, česká policie informace později potvrdila. Že se česká veřejnost dozvěděla o zadržení údajných teroristů od rakouského ministra vnitra, nepovažuje ten český, Jan Hamáček (ČSSD), za pochybení.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) šlo o běžný policejní úkon, nesouvisející s národní bezpečností.