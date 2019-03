Petr Kozelka, Právo

K tragédii došlo loni 11. srpna na samém okraji Šošůvky. „Obžalovaný se nechoval dostatečně pozorně a ohleduplně, přehlédl poškozeného ležícího na vozovce a najel na něj, čímž mu způsobil devastující a naprosto smrtelná poranění. Po střetu zastavil, ale neposkytl poškozenému pomoc a z místa nehody odjel,“ popsal státní zástupce Jaroslav Horák.

Furch, který se živí řízením více než čtvrtstoletí, u soudu jakoukoli vinu na smrti sedmadvacetiletého muže pocházejícího stejně jako on ze Šošůvky rezolutně odmítl.

Kdyby se něco takového skutečně odehrálo, zastavil bych a pomohl. obžalovaný řidič

Osudnou sobotu sedl do autobusu okolo čtvrté hodiny ráno a vyrazil na pravidelnou linku.

„Na silnici ani na chodníku nic nebylo. Když jsem se tou cestou vracel zpátky, byli tam nějací lidé s baterkami a chodili kolem člověka ležícího na silnici. Zastavil jsem, vyšel jsem z autobusu a vystřídal jsem pána, který dával zraněnému člověku masáž srdce,“ popisoval před soudem Furch.

Petr Furch (vlevo) tvrdil, že k nehodě dorazil až ve chvíli, kdy chodce už další lidé oživovali.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Našli stopy krve



Podle tachografu jeho autobusu ale v době střetu dvakrát na krátkou chvíli zastavil. „Chtělo se mi močit, tak jsem musel zastavit hned za vesnicí,“ hájil se Furch. Na spodku jeho autobusu také vyšetřovatelé našli vlasy a krevní stopy sraženého muže. „To bylo z toho, jak poté, co policie nehodu vyšetřovala, objížděl neuklizené místo činu,“ tvrdil jeho advokát. „Odjet od nehody je to nejhorší, co se může stát, kdyby se něco takového skutečně odehrálo, zastavil bych a pomohl,“ tvrdil Furch.

Screen z facebookové stránky Petra Furcha.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Senát v čele s Michaelou Zummerovou ale nepřesvědčil, podle soudu totiž muže jednoznačně usvědčují znalecké posudky i další důkazy. „Žádný prostor pro možnost, že by poškozeného srazilo jiné vozidlo, jsme nenašli,“ konstatovala soudkyně, která Furchovi ještě na šest let zakázala řídit.

Další řidič dostal podmínku



S podmínkou a zákazem řízení na rok a půl odešel od soudu Pavel Vymazal. Ten projížděl místem krátce po střetu a zraněnému muži taktéž nepomohl. „Na poslední chvíli jsem viděl nějaký objekt na silnici, vyhnul jsem se mu, možná jsem ho trochu štrejchnul. Když jsem se v práci pak dozvěděl, že někoho přejeli, tak se do mě zahryzlo. Je mi to moc líto, možná jsem mu ještě mohl pomoci. Nakonec jsem po dvou dnech napsal e-mail na policii,“ přiznal u soudu Vymazal potrestaný za neposkytnutí pomoci.

Státní zástupce posadil na lavici obžalovaných ještě další řidičku, která podle něj místem projížděla těsně předtím, než do ležícího muže najel autobus. „Tělo ležící na vozovce jen objela a pokračovala dál. Nezastavila, nepřivolala pomoc, ačkoli jí muselo být jasné, že ta osoba se nachází v nebezpečí smrti,“ tvrdil státní zástupce. Žena u soudu odmítla vypovídat a podle Zummerové se nepodařilo její vinu prokázat.

Rozsudek ještě není pravomocný, v případě odvolání se případem bude zabývat Krajský soud v Brně.