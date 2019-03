Novinky

Informaci serveru Blesk.cz potvrdil ČTK státní zástupce Martin Staněk.

Kočka vjel na dálnici do protisměru. Při tragické nehodě zemřel on i řidič nákladního auta, do kterého Kočka v protisměru čelně narazil.

Video

Nehoda Jana Kočky na D11. Archivní video

Policie případ během vyšetřování překvalifikovala na obecné ohrožení, kvůli úmrtí viníka ale musí případ odložit, zatím není zřejmé, jestli už k tomu došlo.

Nehoda se stala v pátek 28. září po 3. hodině v noci. Jan Kočka mladší ze známé kolotočářské rodiny vjel ve velkém terénním mercedesu do protisměru hradecké dálnice D11 poblíž Sadské na Nymbursku a na 32. kilometru ve směru z Prahy narazil do nákladního vozu.

Video

Záznam: Pohřeb Jana Kočky ml.

Obě auta začala po nárazu hořet. Oba mladí řidiči na místě zahynuli.

Výsledek pitvy podle policie potvrdil, že oba řidiči měli zranění hlavy neslučitelná se životem. Kočka měl výpravný pohřeb v říjnu v Praze.