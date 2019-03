pab, Právo

Krupka komentáře napsal poté, co frontman kapely Gipsy.cz při vyhlašování cen v pěvecké anketě Český slavík 2016 vyjádřil nesouhlas s oceněním zpěváka skupiny Ortel, která bývá spojovaná s extremistickou scénou.

„Obviněný splnil zákonné podmínky pro odklon trestního řízení. K činu se doznal a akceptoval návrh zmocněnkyně poškozeného o zaplacení finančního odškodnění,“ řekl v úterý Právu soudce s tím, že muži uložil dvouletou zkušební dobu. „Rozhodnutí je pravomocné,“ dodal soudce.

Podle spisu označil Krupka ve facebookové diskusi Bangu za „negra, co by měl zkusit cyklon B“ (smrtící plyn, kterým zabíjeli nacisté své oběti v koncentračních táborech – pozn. redakce). Dále romskému zpěvákovi vzkázal, že naše republika by měla být „bílá jako čerstvě padlej sníh“ a že do takové země nepatří.

12 obvinění



„Tohle tvoje zem není. A ještě se zastáváš muslimů. V téhle době plynem do rypáku nedostaneš, ale nějakej kokot v županu ti uřízne hlavu,“ napsal dále muž na sociální síti. Za přečiny hanobení rasy a podněcování k nenávisti vůči skupině osob hrozilo Krupkovi až tři roky vězení.

Za rasistické výhrůžky Bangovi po jeho protestním odchodu ze sálu při udělení ceny Tomáši Ortelovi za druhé místo v kategorii zpěvák roku policisté obvinili celkem 12 lidí. Zatím už padlo devět odsuzujících rozsudků. Nejvyšší trest, osmnáctiměsíční podmínku, dostal loni v lednu v Prostějově Aleš Rozsíval.