Zdeněk Seiner, Právo

Eštu podle obžaloby na jaře 2015 tři týdny nejen hlídal v zákopech a vykonával pro separatisty vedlejší práce jako údržbu zbraní, ale účastnil se i ostřelování pozic protivníka. „To mohlo zejména občanům Ukrajiny způsobit zranění či smrt,“ řekl státní zástupce.

Eštu popřel základní tvrzení obžaloby. Podle svých slov jel na Ukrajinu jako turista podívat se na rodiště své nynější ženy a navštívit dávného přítele Andreje Usova. Protože se roky zajímá o vojenskou historii, koupil si v Praze ruskou uniformu a v Doněcku si k ní přikoupil originální nášivky doněckých separatistů.

„Když jsme s Andrejem procházeli městem, mluvili jsme s vojáky a Andrej je požádal, zda se s nimi smím vyfotografovat. Aby to bylo zajímavější, dali mi do ruky kalašnikova (samopal) nebo RPG (raketový granátomet),“ vysvětloval obžalovaný.

„Teď uznávám, že to byl hloupý nápad jet právě v té době na tři týdny do této ukrajinské oblasti. Ale nebojoval jsem, nestřílel jsem, po cizí válce mi nic není,“ popsal Eštu s tím, že se chtěl v uniformě povstalců a se zbraněmi fotografovat na památku.

„Zbraň jsem vzal do ruky jen na focení. Mno, teď si vzpomínám, že jsem vystřílel z kalašnikova asi tři zásobníky, ale jen v rozbořeném domě. Na člověka, který mi neubližuje, bych nikdy nemířil,“ odrážel dotazy obžaloby.

Chlubil se na Facebooku



Proti obžalovanému svědčí jeho vlastní konání a slova v minulosti, především jeho facebookový profil. Na něm se chlubil účastí bojů na Ukrajině, dokladoval to fotografiemi a videozáběry, jejichž autentičnost u soudu nemohl popřít.

„Trochu jsem to přibarvoval, aby to bylo zajímavější,“ krčil před soudem rameny. Údajně i to, čím se chlubil před vojáky chrudimského elitního výsadkářského praporu, byly jen polopravdy a smyšlenky.

Erik Eštu, který je dodnes profesionálním vojákem české armády, musel u soudu přiznat i to, že necelý rok před vstupem do ČSA nastoupil do francouzských legií, kde ovšem neprošel druhým stupněm testů, že se nechal fotografovat v uniformě generála SS a po váhání přiznal i to, že s kamarádem kdysi hajlovali nad knihou Mein Kampf nacistického diktátora Adolfa Hitlera.

Veškeré své nekorektní kroky omlouval touhou stát výsadkářem. V současnosti zatím slouží jako kuchař u dělostřelců.