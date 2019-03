lž, jap, kub, Novinky, Právo

Havárie se stala u Slavoňova na Náchodsku. „V tuto chvíli mohu pouze potvrdit, že došlo k pádu a zřejmě výbuchu vrtulníku. Víc podrobností zatím nemám, ani to, komu vrtulník patřil,“ uvedl krátce před 10:00 mluvčí policie Ondřej Moravčík. Na místo míří složky záchranného integrovaného systému.

Podle informací Novinek patřil čtyřmístný vrtulník soukromé společnosti a cestovali v něm podle prvotních zpráv od policie zřejmě dva lidé.

Starosta Slavoňova Michal Suchánek ČTK řekl, že stroj havaroval uprostřed pole asi 200 metrů od posledního obytného domu v obci. „Jsou tady složky IZS. Byl to vrtulník nebo ultralehké letadlo, těžko říci, co to bylo. Co jsem slyšel od lidí, tak kroužil ve větší výšce a pak to vzal kolmo dolů. Došlo k tomu asi před 15 minutami," řekl v 9:40 Suchánek.