Muž na poškozenou zaútočil po druhé hodině ráno 2. března u ulice Pod Altánem, když šla z nákupu z nedalekého non-stop obchodu. Útočník ženu sledoval a snažil se s ní navázat komunikaci, nabízel jí pivo a chtěl si půjčit zapalovač. O chvíli později na ni zaútočil.

„Srazil mě k zemi a začal mě dusit. Já jsem křičela, ale on mě dále škrtil. Pak jsem se nějak uvolnila a on toho nechal. Bylo to hrozné, jsem z toho vyřízená. Muselo to trvat asi hodinu dvě,“ uvedla poškozená žena.

„Ještě před skutkem podezřelého muže zachytilo několik kamer a nyní pátráme po jeho totožnosti. Jestliže ho někdo poznává na záběrech nebo podle popisu, ať se ozve na linku 158,“ řekl mluvčí policie Jan Daněk.

Moc nemluvil



Podle policie byl pachatel ve věku okolo 45 let, vysoký asi 180 cm, měl snědou pleť, mohutnou sportovní postavu a pod nosem měl odrostlé chmýří světlé barvy. Oblečen byl do lehké, asi šusťákové červené bundy bez kapuce se zapínáním na zip a modrých tmavších riflí. Podle policie měl mezi penisem a šourkem piercing v podobě čtyř kuliček.

„Pravděpodobně se jednalo o cizince, který sice při přepadení moc nemluvil, ale podle toho, co řekl, se poškozená domnívá, že by se mohlo jednat o Ukrajince nebo Rusa,“ doplnil mluvčí policistů.

Za znásilnění hrozí pachateli až 10 let vězení.