Novinky, ČTK

Skupina podle policie od roku 2015 sjednávala na Filipínách, osobně nebo přes internet, dobře placenou práci v České republice, a to za přesně daných podmínek. Po příletu do Česka však Filipínci byli podle policie nuceni vykonávat jinou činnost, pracovat více hodin, a to za minimální odměnu.

„Jednalo se především o práci v salonech krásy či kosmetických službách (například modeláž nehtů) v jižních Čechách u hranic s Rakouskem. Některé ženy dokonce měly být v několika pražských ‚privátech‘ nuceny poskytovat sexuální služby,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Kriminalisté provedli sedm domovních prohlídek a 11 prohlídek jiných prostor a pozemků. Při nich mimo jiné zajistili jako výnos z trestné činnosti několik milionů korun v hotovosti a na bankovních účtech a dvě legálně držené krátké střelné zbraně.