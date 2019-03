Novinky, ČTK

Stížnost směřovala proti rozhodnutím Krajského a Vrchního soudu v Praze, nikoliv ale proti poslednímu usnesení Nejvyššího soudu, který odmítl Kostnerovo dovolání. Za takové situace nemůže ÚS o stížnosti věcně rozhodovat.

"Pokud by tak totiž učinil, podané ústavní stížnosti případně i vyhověl a napadená rozhodnutí orgánů veřejné moci zrušil, zůstalo by nenapadené rozhodnutí o posledním procesním prostředku nedotčeno, což by zjevně vyvolalo stav právní nejistoty," stojí v usnesení.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Simulace vybržďování a následné nehody od VUT v Brně

Za obecné ohrožení původně dostal Kostner u krajského soudu o dva roky nižší trest. Vrchní soud ale verdikt zpřísnil. Kostner navíc po opuštění věznice nebude smět devět let řídit. Musí také zaplatit hmotnou škodu přes 1,4 milionu korun.

Narazil do octavie



Kostner předloni před Vánocemi ve svém BMW „hodil myšku“ a vybrzdil na dálnici D10 octavii, ve které jeli dva dospělí a jejich osmiměsíční syn, v podstatě do zastavení. Tři za nimi jedoucí auta se dokázala vyhnout, v pořadí čtvrtý řidič audi to už nestihl a i přes maximální brzdění narazil zezadu zhruba v sedmdesátikilometrové rychlosti do octavie. Podle znalců neměl možnost se střetu vyhnout.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Vážná nehoda tří vozidel. Archivní video

Ženě na zadním sedadle náraz zlomil pánev a páteř, její dítě zemřelo po převozu do nemocnice kvůli vážným poraněním hlavy. Obhajoba tvrdila, že příčinu dopravní nehody se nepodařilo jednoznačně prokázat. U odvolacího soudu navrhovala zproštění viny anebo překvalifikování na usmrcení z nedbalosti kvůli "nesprávnému řidičskému rozhodnutí".

„Předpokládal jsem, že když brzdím a brzdí i ten za mnou, tak začnou zpomalovat všichni,“ komentoval u krajského soudu situaci Kostner, který prý udělal „špatné rozhodnutí“. K předjíždění zprava se rozhodl prý proto, že ho řidič octavie údajně zpomaloval. Přibržděním chtěl Kostner prý řidiče donutit zpomalit a přejet přes pravý jízdní pruh do odstavného, že by se to „pak vyřešilo s policií nebo bez“.