Nehoda se stala na silnici I/37 před polednem. Řidič jel z Opatovic nad Labem a podle policie zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám - v místě zrovna sněžilo.

Auto narazilo do odstaveného návěsu.

FOTO: Policie ČR

„Při přejíždění z levého jízdního pruhu do pravého dostal smyk a přejel z pravého jízdního pruhu do připojovacího, kde narazil do stojícího návěsu nákladního auta, které mělo závadu,“ řekla mluvčí policie Iva Kormošová.

Na autě vznikla škoda 600 tisíc korun.

FOTO: Policie ČR

Podle ní byl řidič s lehkým zraněním převezen do nemocnice, odkud ho brzy propustili. Nikdo další nebyl zraněn. Dechové zkoušky byly negativní. Škoda byla vyčíslena na 620 tisíc korun.

„Přesná příčina a míra zavinění je předmětem dalšího šetření,“ uzavřela Kormošová.